KRAJ ZA TEHERAN, IRAN OSTAJE BEZ KOMPONENTI ZA BALISTIČKE RAKETE? Izraelska vojska pogodila ključno petrohemijsko postrojenje nakon 2 velika udara (FOTO, VIDEO)
Danas je 39. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, pojačane pretnje američkog predsednika Donalda Trampa Teheranu pred istek ultimatuma za deblokadu Ormuskog moreuza koji ističe večeras u 20 sati po vremenu u Vašingtonu (dva sata iza ponoći u sredu u Srbiji).
Iran je zvanično odbacio predloženi prekid vatre s Amerikom i izložio sopstvene zahteve.
Izraelska vojska pogodila iransko petrohemijsko postrojenje ključno za proizvodnju balističkih raketa
Izraelska vojska saopštila je da je juče pogodila i treći petrohemijski kompleks u Iranu.
Navodi se da je postrojenje, koje se nalazi u Širazu na jugozapadu Irana, proizvodilo azotnu kiselinu koja se koristi u proizvodnji balističkih raketa.
Prema Izraelskim odbrambenim snagama, postrojenje je bilo "jedan od poslednjih preostalih kompleksa“ u Iranu koji proizvodi komponente potrebne za razvoj balističkih raketa.
Dodaje se da je ovaj napad usledio nakon dva odvojena napada na petrohemijske komplekse unutar Irana.
Zolfagari: Trampova arogantna retorika nema nikakvog uticaja na borce islama
Iranska vojska saopštila je da "arogantna retorika" američkog predsednika Donalda Trampa nema nikakvog uticaja na njene operacije, prenela je agencija Fars na društvenim mrežama.
- Nepristojna i arogantna retorika i neosnovane pretnje zabludelog predsednika SAD rezultat su njegovih uzastopnih poraza i nemaju nikakvog uticaja na nastavak jakih ofanzivnih operacija boraca islama protiv američkih i cionističkih neprijatelja - rekao je kasno sinoć portparol komande iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari.
Iranski ambasador u Pakistanu: Napori da se zaustavi rat približavaju se kritičnoj fazi
Reza Amiri Mogadam, iranski ambasador u Pakistanu, zemlji koja poseduje nuklearno oružje, poručio je je da se "pozitivni i produktivni" napori Islamabada da zaustavi rat približavaju "kritičnoj, osetljivoj" fazi.
Skaj njuz navodi da se Pakistan, koji deli granicu od 900 kilometara s Iranom, nalazi u centru diplomatskih napora za okončanje rata na Bliskom istoku.
Islamabad je SAD i Iranu predao predlog prekida vatre u dve faze, koji je Teheran odbio.
Sporazum je uključivao trenutni prekid vatre i ukidanje iranske blokade Ormuskog moreuza, nakon čega bi usledili razgovori o širem mirovnom rešenju u roku od 15 do 20 dana.
Iran je odgovorio na to dokumentom od deset zahteva, uključujući "kraj sukoba u regionu, protokol za bezbedan prolaz kroz moreuz, ukidanje sankcija i obnovu porušenog".
Američki predsednik Donald Tramp je juče rekao da je odgovor Irana bio "značajan, ali nedovoljno dobar".
Tajms: Modžtaba Hamnei bez svesti i u teškom stanju, leči se u svetom gradu Komu
Britanski Tajms je objavio da je novi iranski vrhovni vođa Mojdžtaba Hamnei nesposoban da obavlja tu dužnost i da se nalazi na lečenju u svetom gradu Komu.
Diplomatska beleška do koje je došao ovaj medij, a koja se temelji na američkim i izraelskim obaveštajnim podacima i već je proseđena saveznicima u Persijskom zalivu, navodi da je novopostavljeni ajatolah, sin ubijenog dugogodišnjeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, bez svesti i da se leči od teškog zdravstvenog stanja.
Iranski general: Mame, tate, noću pošaljite svoju decu na kontrolne punktove da postanu muškarci
Iranski general Hosein Jekta, povezan sa dobrovoljačkom paravojnom formacijom Basidž koja deluje u okvir u Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), danas je na državnoj televiziji pozvao roditelje da pošalju svoju decu na kontrolne punktove bezbednosnih snaga.
Više svetskih medija prenelo da je o tome izvestio Asošijejtid pres.
- Mame, tate, uzmite svoju decu za ruke i izađite na ulice. Da li želite da vaše dete postane pravi muškarac? Neka se oseća kao heroj koji stoji u samom srcu bojnog polja. Mame, tate, noću pošaljite svoju decu na kontrolne punktove. Oni tako postaju muškarci! - poručio je Jekta.
Iranski mediji: Sinagoga u Teheranu potpuno uništena u izraelsko-američkim vazdušnim napadima
Iranska agencija Mehr je objaviola da je sinagoga Rafi-Nia u Teheranu rano jutros potpuno uništena u izraelsko-američkim vazdušnim napadima.
Judaizam je jedna od zvaničnih religija u Iranu, u kojem živi mala jevrejska zajednicu.
Mnogi Jevreji su pobegli iz zemlje posle Islamske revolucije 1979. godine.
Japanski novinar oslobođen iz ozloglašenog zatvora u Teheranu
Japanske vlasti saopštile su rano jutros da je oslobođen državljanin te zemlje koji je pritvoren u Iranu.
To je javila novinska agencija Kjodo i dodala da je "verovatno" u pitanju šef teheranskog biroa japanskog javnog emitera NHK.
- Japanska ambasada u Iranu potvrdila je da je japanski državljanin, kojeg je Teheran držao u pritvoru od 20. januara, pušten u ponedeljak - rekao je novinarima portparol vlade Minoru Kihara, ne precizirajući identitet osobe.
On je dodao da je japanski ambasador u Iranu bio u prilici da se sastane sa tom osobom direktno nakon što je puštena na slobodu i da se uveri da je u dobrom zdravstvenom stanju.
Prema prethodnim izveštajima medija, Iran je u januaru uhapsio novinara Šinosukea Kavašimu.
On je navodno prebačen u ozloglašeni teheranski zatvor Evin, čije su uslove držanja zatvorenika kritikovale međunarodne organizacije za ljudska prava.8:30
Danas glasanje u SBUN o Ormuskom moreuzu, tekst dokumenta izmenjen
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) će kasnije danas glasati o Ormuskom moreuzu, ključnoj pomorskoj ruti u Pesijskom zalivu koju Iran blokira za većinu brodova od početka rata s Izraelom i SAD.
Glasanje je predložio Bahrein, zemlja koja trenutno predsedava SBUN, a prvobitno je bilo zakazano za prošlu subotu, ali je odloženo.
Sada je na dnevnom redu za 11 časova po njujorškom vremenu (19 sati u Srbiji).
Tekst rezolucije je izmenjen u odnosu na prvobitnu verziju.
U originalnom tekstu se navodi da rezolucija "ovlašćuje" države članice da "koriste sva neophodna odbrambena sredstva u skladu s okolnostima" kako bi obezbedile tranzit kroz moreuz.
U novoj verziji se kaže da se "snažno podstiče koordinacija napora, odbrambene prirode, u skladu s okolnostima, kako bi se doprinelo" obezbeđivanju bezbednosti plovidbe.
Izraelska vojska upozorila Irance da danas ne putuju vozom
Izraelske odbrambene snage (IDF) upozorile su stanovnike Irana da danas ne putuju vozom.
U objavi podeljenoj na nalogu izraelske vojske na društvenim mrežama na farsiju, jeziku kojim se govori u Iranu, poručuje se ljudima u toj zemlji da "zarad sopstvene bezbednosti" treba da se "uzdrže od korišćenja vozova i putovanja njima" širom zemlje "do 21 sat po iranskom vremenu" (19.30 sati u Srbiji).
- Prisustvo u vozovima i u blizini železničkih pruga ugrožava vaš život - dodaje se u objavi koju prenosi BBC.
Tramp tokom uskršnjeg događaja priznao da bi američki narod "voleo da nas vidi kako se vraćamo kući" iz Irana
Tramp je juče, pored govora u Beloj kući, učestvovao i u tradicionalnom kotrljanju uskršnjih jaja u predsedničkoj rezidenciji, pri čemu je izrekao stvari koje su naizgled u suprotnosti sa pretnjama uništenjem Irana.
- Voleo bih da uzmem naftu jer je tu da se preuzme. Nažalost, američki narod bi voleo da nas vidi kako se vraćamo kući. Zaradili bismo mnogo novca - kazao je Tramp.
Izveštaj Jahu fajnensa koji je bio na tom događaju navodi da je američki predsednik više puta priznao da možda nema političke volje za takav potez, koji bi verovatno zahtevao kopnenu operaciju u Iranu.
- Jednostavno ne mislim da bi narod SAD to zaista razumeo. Ja sam pre svega biznismen - rekao je Tramp, podsećajući na operaciju u Venecueli u kojoj su SAD uzele deo prihoda od nafte te latinoameričke zemlje.
Tramp je izrazio i nostalgiju za prethodnim epohama kada je "pobedniku pripadao sav plen".
Ovako je izgledalo Trampovo obraćanje u Beloj kući
Šta je Tramp sve rekao sinoć?
BBC je rezimirao najvažnije delove Trampovog obraćanja na sinoćnjoj konferenciji za novinare u Beloj kući, na kojoj je zapretio da će se rešiti Irana "za jednu noć".
- Predsednik SAD je rekao da je potreban sporazum koji je za njega "prihvatljiv" pre isteka roka koji je postavio Teheranu, kao i da će deo sporazuma uključivati "slobodan promet nafte".
- Tramp je poručio da, kada rok istekne, Iran će biti vraćen u "kameno doba" i "neće imati mostove" i "neće imati elektrane".
- On je izrazio optimizam da "razumni" lideri u Iranu pregovaraju sa "dobrim namerama", ali da je ishod i dalje neizvestan.
- Na pitanje o uticaju američkih vazdušnih udara na civilnu infrastrukturu u Iranu, Tramp je rekao da bi Iranci bili "spremni da pate kako bi imali slobodu".
- On je kazao je da je veoma razočaran zemljama NATO, posebno Velikom Britanijom, pošto su američki saveznici odbili njegov zahtev da se pridruže misiji u Iranu.
- Tramp je, govoreći o misiji spasavanja dva američka pilota borbenog aviona, nakon što je njihova letelica oborena u Iranu prošlog petka, rekao da nisu svi u vojsci uvereni u takve napore velikih razmera – ali da on "smatra da se isplatilo".
