Vlada Australije saopštila je danas da će povećati državna izdvajanja za odbranu do tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2033. godine kako bi "odgovorila na najkompleksnije i najopasnije okolnosti od Drugog svetskog rata".

Povećanje izdataka sprovešće se kroz utrošenih dodatnih 14 miliona australijskih dolara u sledeće četiri godine, kao i 53 milijardi dolara u narednih 10 godina, saopštila je Vlada, prenosi agencija Rojters.

SAD su pozvale prethodno Australiju da poveća izdvajanja za vojsku na 3,5 odsto BDP. Ti izdaci Australije trenutno iznose dva odsto BDP, a Vlada već radi na povećanju trošenja na 2,33 odsto.

Nacrt novog plana za ulaganja Vlada će predstaviti sutra, u okviru Nacionalne strategije za odbranu.

Vlada je najavila da će sredstva ići na "povećanje sposobnosti vojske da odvrati i odgovori na nadolazeće pretnje, kao i u investiranje u samostalniju vojsku".

(Kurir.rs/Beta)

