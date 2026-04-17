Slušaj vest

Nakon što je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev praktično potvrdio upozorenja predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi izbijanje Trećeg svetskog rata moglo biti pitanje dana, britanski Daily Mail objavio je listu trenutno najbezbednijih destinacija u svetu, aludirajući na mogućnost skorije globalne eskalacije. Ova procena dodatno je podgrejala zabrinutost javnosti, otvarajući pitanje – da li se svet zaista nalazi na ivici velikog sukoba?

O potencijalnim scenarijima i realnim izgledima za globalni rat govorio je za jutarnji program Kurir televizije pukovnik u penziji Aleksandar Mihailović, koji smatra da savremeni sukobi već imaju obrise svetskog rata, ali u drugačijem obliku.

"Po meni je Treći svetski rat već u toku odavno, ali kao hibridni, kao proksi, jer od Drugog svetskog rata do danas samo Amerikanci su ubili 20 miliona ljudi širom sveta u raznim ratovima, pučevima, smenama vlasti, prevratima i tako dalje. Prema tome, to se vodi na mnogo druge načine, ekonomske sankcije, i mi smo to osetili na svojoj koži", rekao je Mihailović.

Foto: Kurir Televizija

"Amerika nema resurse za sukob sa Rusijom i Kinom"

Prema njegovim rečima, Treći svetski rat ne mora nužno podrazumevati direktan oružani sukob velikih sila, već se već duže vreme odvija kroz takozvane hibridne i proksi ratove.

"Dakle, to nanosi žrtve, takođe razaranja privrede, ljudi, duše čoveka i tako dalje. Dakle, proksi ratovi i ti hibridni ratovi su od sajber ratova do kulturoloških, do ratova identiteta, gubitka nacionalnog ponosa, razbijanja porodice. To je sastavni deo Trećeg svetskog rata", naveo je on.

Mihailović ocenjuje da u ovom trenutku ne postoje uslovi za otvoreni sukob velikih sila poput Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine.

"Mislim da neće doći do te konfrontacije, da nije uopšte trenutak. Jedna velika sila, Amerika, nema resurse sada trenutno za takav rat, da se sukobi sa Rusijom, sa Kinom, zato što je potrošila u ratovima u Ukrajini i na Bliskom Istoku", rekao je Mihailović, dodajući da takav scenario ne odgovara ni trenutnim globalnim okolnostima.

Kako ističe, globalne sile su već značajno iscrpljene aktuelnim krizama, uključujući rat u Ukrajini i sukobe na Bliskom istoku, te nemaju kapacitete za širi, direktni vojni obračun sa nesagledivim posledicama.

"Jedan takav rat gde očekujemo direktni ulazak velikih sila i da se prenese na više kontinenata, ne očekujem, iz razloga koje sam naveo. A uostalom, nije ni trenutno situacija takva, ni na jednom kontinentu, ni u jednoj od ovih velikih država, da je spremna da uđe u jedan rat sa puno neizvesnosti", rekao je on.

Bojazan od upotrebe nuklearnog oružja

Posebno upozorava da bi eventualni globalni sukob nosio daleko veći rizik nego prethodna dva svetska rata, pre svega zbog mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja.

"Zašto se to procenjuje na taj način? Zato što se ceni da bi moglo da dođe do upotrebe nuklearnog oružja", naglasio je Mihailović.

Govoreći o bezbednim destinacijama, Mihailović naglašava da presudni faktori nisu geografska udaljenost ili politička neutralnost, već dostupnost osnovnih resursa – pre svega vode, hrane i energije.

"I gde su ti krajevi i koja su to mesta na zemaljskoj kugli koja omogućavaju da imaš bezbedan pristup vodi i hrani? Jer to je ključ priče. Ako nemaš vodu i hranu, džaba ti tone zlata… Dakle, voda i hrana su ključ priče", istakao je on.

"I narodi koji imaju svoju vodu i svoju hranu, imaju čist vazduh i potencijalno je dobro da imaju svoje energente, oni su slobodan narod. Svi drugi će biti robovi", dodao je Mihailović.

Ipak, zaključuje da objavljivanje lista „sigurnih lokacija“ ne treba tumačiti kao signal za paniku ili masovne migracije, već pre kao deo šireg narativa koji može imati i političku pozadinu.

"Nisu bez razloga to rekli, ali to ne znači da sada treba organizovati jurnjavu na te prostore… Oni možda hoće i namerno su nabrali neke prostore gde nisam siguran baš da je to tako izvesno", zaključio je Mihailović.

Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija