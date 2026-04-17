Slušaj vest

Više od 50 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama danas je pod upozorenjem na oluje, tornada, pojavu izuzetno velikog grada i bujičnih poplava, a prognozirane vremenske nepogode protežu se od Teksasa do Viskonsina, saopštila je danas nacionalna meteorološka služba.

Od Teksasa na jugu do severoistoka SAD, tokom noći prognozirane su i jake grmljavine, prenosi Si-Bi-Es.

Oluje su najavljene od Misisipija, do delova Ilinoisa, Ajove, Minesote i Viskonsina, gde će doći do "najvećih šansi za jak tornado", dok će delovi centralnog dela SAD i srednjeg zapada imati "najbolje šanse za izuzetno veliki grad".

Upozorenja na jake oluje ostaće na snazi u nekim državama i sutra, uključujući i gradove Sinsinati, Klivlend, Pitsburg i Bafalo. U međuvremenu, Mičigen se suočava sa rekordnim poplavama, a guvernerka te američke savezne države Grečen Vitmer proglasila je vanredno stanje u 33 okruga.

Guvernerka je kazala da zvaničnici "prate visoke vodostaje" kojih ima svuda.

Kurir.rs/CBS

Ne propustitePlanetaSTRAVIČNA OLUJA POGODILA NJUJORK, IMA MRTVIH! Haos na aerodromima, nevreme paralisalo grad, ulice pod vodom! Izdata HITNA upozorenja! (FOTO/VIDEO)
njujork poplave
PlanetaMRTVU DECU VADE IZ REKE, VIŠE OD 80 STRADALIH U TEKSASU: Pakao na tlu Amerike, očekuje se dolazak Trampa, proglašena VELIKA KATASTROFA! (VIDEO, FOTO)
txs.jpg
PlanetaSNAŽAN TORNADO PROTUTNJAO KROZ SAD: Oštetio kuće, oborio dalekovode, čupao drveće.. (VIDEO)
Grad u SAD koji je zahvatila oluja
PlanetaKALIFORNIJU POGODILA SNAŽNA PACIFIČKA OLUJA: Među poginulima i JEDNOGODIŠNJI DEČAK, apokaliptični prizori nevremena u SAD (VIDEO)
61111.jpg
PlanetaVREME U AMERICI PODIVLJALO: Dok se zemlja LEDI, Novoj Engleskoj PRETE POPLAVE! Bez struje preko 1,2 MILIONA domova, ima i ŽRTAVA
screenshot-217.jpg