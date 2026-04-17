ALARM U SAD: Više od 50 miliona Amerikanaca dobilo upozorenje na razorne oluje, tornada i poplave
Više od 50 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama danas je pod upozorenjem na oluje, tornada, pojavu izuzetno velikog grada i bujičnih poplava, a prognozirane vremenske nepogode protežu se od Teksasa do Viskonsina, saopštila je danas nacionalna meteorološka služba.
Od Teksasa na jugu do severoistoka SAD, tokom noći prognozirane su i jake grmljavine, prenosi Si-Bi-Es.
Oluje su najavljene od Misisipija, do delova Ilinoisa, Ajove, Minesote i Viskonsina, gde će doći do "najvećih šansi za jak tornado", dok će delovi centralnog dela SAD i srednjeg zapada imati "najbolje šanse za izuzetno veliki grad".
Upozorenja na jake oluje ostaće na snazi u nekim državama i sutra, uključujući i gradove Sinsinati, Klivlend, Pitsburg i Bafalo. U međuvremenu, Mičigen se suočava sa rekordnim poplavama, a guvernerka te američke savezne države Grečen Vitmer proglasila je vanredno stanje u 33 okruga.
Guvernerka je kazala da zvaničnici "prate visoke vodostaje" kojih ima svuda.
Kurir.rs/CBS