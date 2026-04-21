Neki ljudi su pobegli, drugi nisu smeli da mrdnu već su grčevito grlili svoju isprepadanu decu, dok su oni koji su bili na relativno bezbednoj distanci odmah zgrabili mobilne telefone i počeli da snimaju.

Na video snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama, vidi se kako zaštitna mreža pada i jedan od tri tigra iskače iz "ringa" i odlazi pravo na tribine. Najpre je potrčao, a onda je, kao i svaka mačka (doduše, velika), počeo nonšalantno da šeta, pored isprepadane publike.

- Deca su vrištala, odrasli su potrčali u panici - objavili su, između ostalog, lokalni mediji.

Nije isključeno da bi ova životinja nekoga napala da je u cirkusu u tom trenutku bilo više ljudi, ali je srećom prolazio pored mahom praznih sedišta.

Osobama iz publike je savetovano da ostanu mirne kako ni na koji način ne bi isprovocirali tigra koji je šetao između sedišta.

Tigar je na kraju uspeo da izleti i na ulicu, ali su kasnije zaposleni u cirkusu saopštili da nije bilo povređenih, preneo je britanski "San".