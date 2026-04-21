Socijaldemokrate iz rumunske vladajuće koalicije povukli su podršku liberalnom premijeru Ilijeu Boložanu i pozvali ga da podnese ostavku, što je izazvalo novu političku krizu i nestabilnost koja bi mogla da ugrozi povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije i kreditni rejting zemlje, javlja Rojters.

Stranka, koja vlada u koaliciji sa Boložanovim liberalima, glasala je danas ogromnom većinom za povlačenje svoje političke podrške premijeru, objavio je portal Politiko, navodeći da socijaldemokrate imaju najveći udeo glasova u rumunskom parlamentu.

Lider stranke Sorin Grindeanu optužio je Boložana, lidera Nacionalno-liberalne partije desnog centra, da vodi kampanju štednje koja je oštetila rumunsku ekonomiju i dramatično povećala troškove života Rumuna.

Prema izveštaju Rojtersa, nakon glasanja na stranačkom sastanku, socijaldemokrati su najavili da će kasnije ove sedmice povući svojih šest ministara iz Boložanovog kabineta, ostavljajući koaliciju bez parlamentarne većine.

Rumunski premijer Ilije Boložan Foto: ROBERT GHEMENT/EPA

Boložanova koaliciona vlada sa četiri proevropske stranke okupila se pre deset meseci nakon polarizujućih predsedničkih izbora u pokušaju da se odupre rastućoj krajnjoj desnici.

U toku neprestanih sukoba o sprovođenju reformi Boložan je više puta rekao da se neće povući sa čela vlade.

Agencije za kreditni rejting zadržale su Rumuniju na najnižoj oceni investicionog rejtinga nakon što je Boložanova vlada povećala poreze i počela da smanjuje ​​državnu potrošnju kako bi umanjila najveći budžetski deficit, navodi Rojters.