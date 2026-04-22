Iran je pogubio muškarca pod optužbom da je bio vođa mreže povezane sa izraelskom obaveštajnom službom Mosad i da je izazvao požar u džamiji u Teheranu tokom protesta u januaru.

Mizan, zvanični informativni portal pravosudnog sistema Irana, je izvestio da je pogubljen muškarac po imenu Amirali Mirdžafari, navodeći da je osuđen zbog podmetanja požara u džamiji Golhak u Teheranu i vođenja "aktivnosti protiv bezbednosti".

Njegovu smrtnu kaznu je potvrdop Vrhovni sud i izvršena je rano jutros, prenosi Al Džazira.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaAMERIKANCI UPALI NA JOŠ JEDAN BROD! Objavljen snimak operacije, tvrde da je plovilo povezano s Iranom (VIDEO)
Planeta"TRAMP IGNORISAO SAVETNIKE I UVEO SAD U SUKOB!" Stručnjaci o globalnim posledicama rata Amerike i Irana: "Kompromis nije ni na vidiku" - SUKOB SE OTEO KONTROLI
PlanetaOTKRIVENO ŠTA SE NALAZI NA BRODU NA KOJI SU UPALI AMERIČKI MARINCI: Plovio pod iranskom zastavom, a stigao iz KINE? Teheran traži hitno oslobađanje (VIDEO)
PlanetaDOK NAFTNI ŠOK TRESE SVET ZBOG RATA U IRANU, SI ĐINPING TRLJA RUKE! Evo kako se kineska energetska tvrđava gradila godinama da izdrži upravo ovu vrstu krize
