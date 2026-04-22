IRAN POGUBIO MUŠKARCA: Optužen da je bio povezan sa Mosadom i za izazivanje požara u džamiji u Teheranu (FOTO)
Iran je pogubio muškarca pod optužbom da je bio vođa mreže povezane sa izraelskom obaveštajnom službom Mosad i da je izazvao požar u džamiji u Teheranu tokom protesta u januaru.
Mizan, zvanični informativni portal pravosudnog sistema Irana, je izvestio da je pogubljen muškarac po imenu Amirali Mirdžafari, navodeći da je osuđen zbog podmetanja požara u džamiji Golhak u Teheranu i vođenja "aktivnosti protiv bezbednosti".
Njegovu smrtnu kaznu je potvrdop Vrhovni sud i izvršena je rano jutros, prenosi Al Džazira.
