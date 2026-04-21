Policija je pojurila u park nakon što je primila više zastrašujućih poziva o muškarcu, identifikovanom kao nigerijski migrant, koji je ubio mačku u parku i rekao da je to uradio jer je bio gladan.

Na fotografijama sa mesta događaja vidi se muškarac kako stoji iznad improvizovanog roštilja gde je navodno pokušao da ispeče telo sive mačke. Šareni dečji tobogan vidi se svega nekoliko koraka dalje, dok muškarac štapom raspiruje vatru.

Muškarca su zatekli meštani dok je izvodio ovaj jezivi čin u Krokjata parku, u italijanskom gradu Sarcana na severoistoku zemlje, 15. aprila.

Policija je saopštila da je muškarac stajao daleko od životinje kada su stigli i da je vatra bila ugašena. Uhapsili su ga pod sumnjom za zlostavljanje životinja, ali se navodi da je hapšenje bilo privremeno i da protiv njega nisu podignute optužnice, prenosi Cittadella Spezia.

Policija nije mogla da utvrdi da li je životinju ubio muškarac ili je već bila mrtva. Lokalne grupe za zaštitu životinja izrazile su ogorčenje i pozvale na "strogo kažnjavanje".

Pijera Rosati, predsednica organizacije LNDC Animal Protection, rekla je da je važno razumeti da život beskućnika može biti izuzetno težak, ali da to ne može opravdati "ozbiljna dela nasilja nad životinjama".

- Postoje ustanove i službe koje mogu obezbediti topao obrok onima kojima je potreban - rekla je.

- Ubiti životinju na okrutan način i na javnom mestu nikada nije prihvatljivo i mora biti najstrože kažnjeno.

Neki italijanski političari takođe su osudili ovaj čin.

Zamenik premijera Italije,Mateo Salvininazvao je čin "gnusnim" i poručio da ne sme proći nekažnjeno.

Savetnik za bezbednost, Stefano Tori takođe je nazvao čin "strašnim" i rekao da mu nema mesta u "civilizovanom društvu".

Dodao je da je park dugo bio zapušten i da su potrebna ulaganja kako bi se tom području vratili "pozitivna zajednica, red, svetlo i zakonitost". Desničarska italijanska poslanica, Mihela Vitoria Brambilja nazvala je čin "varvarskim".