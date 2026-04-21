"To nije kao odgajanje mačića"

Iris Haim, majka Jotama Haima, izraelskog taoca kojeg su greškom ubili izraelski vojnici nakon što je pobegao iz Hamasovog zatočeništva u Gazi, izjavila je da oseća nadu i obnovu nakon odluke porodičnog suda u Ber Ševi.

Sud je 10. aprila odobrio porodici da iskoristi njegovu pohranjenu spermu kako bi uz pomoć surogat-majke dobili dete i tako nastavili njegovu lozu, piše The Times of Israel.

- Ponosna sam na Državu Izrael što je napravila ovaj važan korak - rekla je Iris Haim.

Ovo je drugi put da je izraelski sud dozvolio roditelju da koristi sinovljevu spermu za dobijanje unučeta putem surogatstva.

Prošlog jula sud u Eilatu odobrio je Šeron Ajzenkot da iskoristi spermu svog sina, vojnika Maora Ajzenkota, koji je poginuo u Gazi 2023. godine, što je bila prva takva odluka od početka rata.

Talas zahteva nakon 7. oktobra

Nakon terorističkog napada koji je Hamas izveo 7. oktobra 2023. na jugu Izraela, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi i oteto 251 lice, embriolozi su zabeležili do sada neviđen broj zahteva za posthumno uzimanje sperme.

Iako su samo dve porodice dobile dozvolu da nastave postupak začeća, do 1. aprila posthumno je uzeta sperma od 253 vojnika i pripadnika bezbednosnih snaga.

Prema podacima profesorke Bele Savicki, epidemiološkinje sa Akademskog koledža u Aškelonu, u 82% slučajeva zahtev su podneli roditelji. Sperma je uzeta i od 21 civila, a skoro polovinu tih zahteva takođe su podneli roditelji.

Pre 7. oktobra roditelji su morali da dobiju sudsko odobrenje za takav postupak. Nakon početka rata, ministarstva zdravlja i pravde donela su privremenu uredbu koja roditeljima omogućava da odobre uzimanje sperme bez prethodnog odlaska na sud.

- 7. oktobar 2023. promenio je perspektivu naše zemlje. Bilo je toliko smrti, toliko ukradenih mladih života - rekla je Iris Haim.

- Ova odluka otvorila nam je nova vrata. Stvaranje novog života je način da se nosimo sa događajima koje bi inače bilo nemoguće podneti.

"Dokazali smo da je želeo decu"

Iako roditelji sada mogu da zatraže uzimanje sperme bez sudskog naloga, ne postoji jedinstvena politika o tome šta se kasnije sa njom dešava. Porodice koje žele da koriste sinovljevu spermu moraju pred sudom da dokažu da je on za života želeo decu.

U slučaju Jotama, porodica je to uspela da dokaže.

- Dokazali smo da je želeo decu, čak i ako umre - rekla je njegova majka, dodajući da je Jotam govorio da želi crvenokosu decu jer bi "crvenokosi ljudi mogli da izumru".

Prema pisanoj odluci sudije Arijela Mamana, porodica Haim navela je niz izričitih izjava kojima je Jotam potvrdio ne samo želju da ima decu, već i da se njegova sperma iskoristi za nastavak loze u slučaju smrti.

Sudija Maman je naveo da ne postoji jasno zakonodavstvo za ovakve slučajeve i da je odluku doneo na osnovu postojećih presedana i sopstvene procene.

Srela se sa vojnicima koji su ubili njenog sina

Jotam Haim je imao 28 godina kada su ga teroristi Hamasa 7. oktobra 2023. oteli iz kibuca Kfar Aza. Dana 15. decembra iste godine, dok je sa još dvojicom talaca pokušavao da pobegne u četvrti Šedžaja u Gazi, izraelski vojnici su ga greškom ubili, smatrajući ih pretnjom.

Njegovi roditelji, Iris i Raviv, javno su rekli da ne osećaju ljutnju prema vojsci i sastali su se sa vojnicima uključenim u incident kako bi im poručili da nisu krivi.

-Jotam je otišao slobodan. Pobegao je iz Hamasovog zatočeništva. Iako nije živ stigao u Izrael, bio je oslobođen i time je pobedio Hamas. To mi je bilo važno da kažem vojnicima - rekla je tada Iris Haim.

Potreba za jasnijim pravilima

Iris Haim kaže da je Državno tužilaštvo načelno odobrilo zahtev porodice u maju prošle godine, a ceo sudski proces trajao je 15 meseci, što smatra relativno brzim.

- Ponekad takvi slučajevi traju tri do pet godina - rekla je, ali je istakla da je brzina u njihovom slučaju verovatno posledica jasnih dokaza o jotamovoj želji.

- Ali to je problem, jer ne može svaka porodica da dokaže da je njihov sin želeo dete nakon smrti. Ako vojnik pogine sa 18 godina, možda nije ni stigao da razgovara o tome da ima decu - upozorila je Haim.

Profesorka Savicki, čiji je sin Džonatan takođe poginuo 7. oktobra, zalaže se da IDF od vojnika traži saglasnost za ovaj postupak pri stupanju u vojsku.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da "podržava opštu regulaciju pitanja nastavka loze i korišćenja sperme preminule osobe, koja bi se primenjivala na sve građane".

Prema trenutnoj politici IDF-a, oficiri koji obaveštavaju porodice o smrti vojnika razgovaraju s njima o mogućnosti uzimanja sperme ako je medicinski moguće.

Postupak mora da se obavi što je pre moguće, jer sperma gubi vitalnost u roku od 24 do 36 sati nakon smrti.

- Imamo veoma uzak vremenski okvir. Svaki trenutak čekanja može da pogorša genetski materijal - objasnila je Savicki.

"Javile su se žene koje žele da budu surogat-majke"

Studija profesorke Savicki, objavljena u julu 2025, pokazala je da više od 70% ispitanika smatra da bi IDF trebalo da pita muškarce prilikom regrutacije da li žele posthumno čuvanje sperme.

Međutim, 47% muškaraca se protivi da njihovi roditelji koriste spermu, a više od 30% se protivi da to učini partnerka.

- Ključno je postaviti ta pitanja muškarcima za života - napisala je Savicki.

Iris Haim, međutim, smatra da je, uz poštovanje želja preminulih, važno dati ovlašćenje roditeljima "zbog onih koji ostaju živi". Nakon sudske odluke, njena porodica sada razmatra sledeće korake.

- To nije kao odgajanje mačića - rekla je.

Ispričala je da joj se već javilo nekoliko žena koje su ponudile da budu surogat-majke i da rode Jotamovo dete.

- Ali ovo nije anonimna donacija sperme. To dete će imati oca koji je stvarna osoba, baku i dedu, tetke i stričeve i porodicu koja će ga podržavati.

Haim, čija je majka preživela Holokaust, zaključila je porukom o pobedi života.