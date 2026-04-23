Nemačko Ministarstvo energetike saopštilo je danas da će Rusija obustaviti isporuke kazahstanske nafte Nemačkoj 1. maja.

To se događa usred globalne energetske krize povezane sa ratom na Bliskom istoku.

Nemačka podružnica ruske državne grupe Rosnjeft, Rosnjeft Dojčland, upozorila je da " po uputstvima ruskog Ministarstva energetike, od 1. maja 2026. godine neće biti dozvoljen tranzit kazahstanske sirove nafte kroz naftovod Družba preko teritorije Ruske Federacije do (nemačke) rafinerije PCK", navodi se u saopštenju nemačkog Mministarstva.

Prekid isporuka Nemačkoj, glavnom finansijskom pokrovitelju Ukrajine u ratu protiv Rusije, povećava neizvesnost sa kojom se suočava nemačka ekonomija, već pogođena ratom u Iranu, preneli su strani mediji.

Početkom aprila, vodeći nemački ekonomski instituti procenili su da će energetski šok "usporiti" ekonomski oporavak, koji je stagnirao od rata u Ukrajini, koji je izazvao skok cena energije i paralizovao industriju zemlje.

Nemačka vlada navela je, međutim, da obustava isporuka kazahstanske nafte "ne ugrožava bezbednost snabdevanja Nemačke", ali nije dala procene gubitaka.