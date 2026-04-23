Ukrajina je tražila pomoć Turske za organizovanje sastanka predsednika Ukrajine i Rusije
UKRAJINCI TRAŽILI SUSRET PUTINA I ZELENSKOG: Oglasio se Sibiha, evo kome su se obratili za pomoć
Ukrajina je tražila pomoć Turske za organizovanje sastanka predsednika Ukrajine i Rusije, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, izjavio je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.
- Mi smo za sastanak da bismo dali novi zamah mirovnim naporima. Obratili smo se Turcima, ali ako neka druga zemlja, osim Rusije i Belorusije, može da organizuje takav sastanak, ići ćemo", napisao je Sihiga na društvenim mrežama.
Andrij Sibiha Foto: Maxym Marusenko/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Shutterstock, Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia, Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia
Zelenski je ranije izrazio spremnost da se sastane s Putinom.
(Kurir.rs/Beta)
