Ukrajina je tražila pomoć Turske za organizovanje sastanka predsednika Ukrajine i Rusije, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, izjavio je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

- Mi smo za sastanak da bismo dali novi zamah mirovnim naporima. Obratili smo se Turcima, ali ako neka druga zemlja, osim Rusije i Belorusije, može da organizuje takav sastanak, ići ćemo", napisao je Sihiga na društvenim mrežama.

Andrij Sibiha

Zelenski je ranije izrazio spremnost da se sastane s Putinom.

(Kurir.rs/Beta)

