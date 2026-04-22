Slušaj vest

Čuvene slike Laskoa nalaze se ispod šumovitog brda blizu Montinjaka na jugozapadu Francuske, a većina turista nikada neće videti original. Pećina je zatvorena za posetioce od 1963. godine jer ljudi nisu dolazili samo da gledaju – promenili su vazduh i biologiju pećine.

Naime, 12. septembra 1940. godine, četvorica lokalnih tinejdžera proširila su mali otvor i uvukla se pod zemlju sa lampom domaće radinosti. Francusko Ministarstvo kulture kaže da su hodali duž prolaza dugog oko 33 metra pre nego što su uočili prve slike u onome što se sada zove Aksijalna galerija.

Možda ste čuli verziju koja uključuje psa po imenu "Robot". Neki izvori kažu da im je pas pomogao da dođu do otvora, dok drugi napominju da je priča neizvesna i da se zvanični izveštaj Ministarstva fokusira na istraživanje dečaka.

U svakom slučaju, sledeći korak je bio dramatičan. Ministarstvo izveštava da su se vratili sa konopcem i spustili se u okno duboko oko 7 metara, gde se pojavljuje jedna od najdiskutovanijih scena iz Laskoa, ljudska figura okrenuta prema bizonu.

Šta zidovi zapravo prikazuju

Lasko nije jedan mural – to je mreža ukrašenih prostora. Zvanična dokumentacija Ministarstva kulture broji oko 680 oslikanih figura i oko 1.500 gravura, raspoređenih po prolazima ukupne dužine oko 240 metara.

Životinje dominiraju slikama, od bikova i konja do jelena i apstraktnijih znakova. Neke figure se protežu preko 1,98 metara, što ukazuje na planiranje i pažljivo izvođenje na mestu koje nikada nije bilo prirodno dobro osvetljeno.

Koliko je stara umetnost? Radiokarbonsko datiranje koje navodi Ministarstvo kreće se u različitim rasponima, sa rezultatima od pre otprilike između 15.500 i 18.900 godina pre danas, u zavisnosti od uzorka i metode.

Pećina koja nije mogla da podnese slavu

Lasko je otvorena za posetioce 1948. godine i brzo je postala magnet. Ministarstvo napominje da su dvojica od prvobitnih pronalazača kasnije vodili ture i bili među prvima koji su označili pojavu zelenih algi 1958. i 1959. godine.

Do 1960. godine, jedan naučni pregled izveštava da je pećina primala do 1.800 posetilaca dnevno. U zatvorenom prostoru, takav pešački saobraćaj donosi telesnu toplotu, vodenu paru i stalan tok izdahnutog ugljen-dioksida, pa su vlasti zatvorile pećinu za javnost 1963. godine.

Da li ste ikada bili u prepunom vozu kada su se prozori počeli magliti? Lasko se suočio sa sličnim fizičkim problemom, osim što su zidovi premazani pigmentima koji su preživeli milenijume i još uvek se mogu poremetiti.

Ugljen-dioksid i voda se kreću poput vremena pod zemljom

Danas, zaštita prirode nije samo stvar oslikanih komora. Ministarstvo kulture definiše misiju kao zaštitu Laskoa "što je moguće bolje, što je duže moguće", a deo tog rada prati kako se voda i ugljen-dioksid kreću kroz epikarst iznad pećine.

Na osnovu rezultata tog istraživanja, Ministarstvo napominje da je naučni odbor u januaru 2015. godine glasao za okončanje ekstrakcije CO2 iz donje mreže pećina. To je podsetnik da čak i dobronamerna rešenja zahtevaju stalnu proveru.

Površina iznad pećine se takođe upravlja, na načine koji su poznati svakome ko je tražio parking u blizini gužve. Skoro 250.000 ljudi godišnje poseti obližnje nalazište replike Lasko II, a od 2014. godine vozilima je zabranjeno kretanje na putu koji vodi do područja pećine.

Lasko pećina Francuska

Replike i virtuelne ture koje štite original

Kada prihvatite da gledanje može značiti i oštećenje, replike postaju sredstvo za očuvanje, a ne utešna nagrada. Ministarstvo kaže da je Lasko II otvoren 1983. godine i reprodukuje glavne panele, dok Lasko III putuje kao "nomadska" izložba od 2012. godine.

Najambiciozniji korak je Lasko IV, Međunarodni centar za parijetalnu umetnost. Prema Ministarstvu, otvoren je u decembru 2016. godine i izgrađen je oko skoro potpune reprodukcije pećine, uparene sa tehnologijama snimanja i virtuelnim tehnologijama dizajniranim za informisanje javnosti.

Ukratko, Lasko je sada studija slučaja u oblasti upravljanja životnom sredinom pod zemljom, gde ugljen-dioksid, vlaga i mikrobi postavljaju granice, a ljudi moraju da se prilagode. Za većinu nas, pouka je jednostavna: najbezbednija poseta je ona koja ostavlja originalnu pećinu netaknutom.