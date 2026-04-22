Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je rat u Iranu skrenuo pažnju sa ruske agresije na njegovu zemlju, upozorivši da je "veliki rizik" smatrati da se napori za okončanje rata u Ukrajini ne mogu nastaviti dok se sukob u Iranu ne završi.

U intervjuu za CNN, Zelenski je rekao da se tehnički razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i dalje vode, ali da ne vidi mogućnost ličnog sastanka dok se "pitanje Irana ne zatvori".

On je istakao da predstavlja izazov to što isti američki pregovarački tim, predvođen izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, učestvuje u pregovorima i o ratu u Iranu i o Ukrajini. Zelenski je naglasio da, iako razume da su Sjedinjene Američke Države trenutno fokusirane na rat u Iranu, Ukrajina ne sme da bude zanemarena, jer se borbe i dalje nastavljaju.

Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Nije opcija reći da ćemo o Ukrajini govoriti kasnije. Ukrajina nije 'kasnije'. Ukrajina je već u velikoj tragediji i moramo istovremeno da tražimo rešenje - rekao je on.

Ukrajinski predsednik je, takođe, naveo da rat utiče na isporuke ključnog naoružanja, posebno protivbalističkih projektila, ističući da Ukrajina ne dobija dovoljne količine zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta u SAD.

Govoreći o finansijskoj pomoći Evropske unije, Zelenski je rekao da je odobreni kredit od 90 milijardi evra pitanje "života i opstanka" za Ukrajinu, naglašavajući da bez tih sredstava zemlja ne može da proizvede dovoljne količine naoružanja za odbranu.

Kurir.rs/CNN

