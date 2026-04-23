Ukrajina bi mogao da pokuša da pridobije naklonost američkog predsednika Donalda Trampa potezom koji podseća na slične koje su već preduzele zemlje, od Sirije do Poljske.

Njujork tajms je objavio da bi Kijev razmišlja da igra na kartu sujete šefa Bele kuće kako bi američku moć privukao na svoju stranu.

Korijere dela prenosi da su Ukrajinci u nedoumici šta da urade kako bi podstakli administraciju u Vašingtonu da ih odlučnije podrži i ubede je da se čvrsto suprotstavi teritorijalnim zahtevima Rusije.

Donald, Donbas, Diznilend

Tokom razgovora vođenih poslednjih meseci neimenovani ukrajinski zvaničnik je čak predložio da se deo Donbasa na koji Rusi tvrde da polažu pravo nazove "Donilend".

Taj naziv je izveden iz reči Donbas i Diznilend, ali još važnije iz imena Donald, u čast predsednika SAD.

Italijanski list navodi da deluje paradoksalno da zabavni park nastane u devastiranom području veličine oko 80 puta 60 kilometara, gde se i dalje vode žestoke borbe, najkrvavije koje su viđene u Evropi od Drugog svetskog rata.

Kijev indipendent je preneo reakciju na informacije Njujork tajmsa ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji kazao da je od ključne važnosti da Donjecka oblast i Luganska oblast ostanu pod kontrolom Kijeva.

- Glavna stvar je da Donjecka oblast i Luganska oblast ostanu deo Ukrajine — samo da nisu "Putinlend". To je najvažnije - rekao je Zelenski juče novinarima, misleći na pretenzije ruskog predsednika Vladimira Putina na to područje.

Donbas, međutim, ostaje jedna od glavnih tačaka spoticanja u pregovorima Kijeva i Moskve.

Napori da se to pitanje reši uz pomoć Amerike do sada se nisu pokazali produktivnim, za razliku od pokušaja drugih zemalja da dirtektno utiču na ego Trampa.

Od Sirije do Poljske

Prošlog leta su uticajni sirijski biznismeni, a posebno porodica Al Hajat, predstavili su jednom republikanskom kongresmenu projekat "Trampovog međunarodnog golf kluba u Siriji", čiji je cilj bio da se olakša ukidanje američkih sankcija Damasku.

Taj cilj koji je kasnije i postignut.

Drugi slučaj je zabeležen u avgustu 2025, kada su, nakon skoro 40 godina krvavog sukoba u Nagorno-Karabahu, Azerbejdžan i Jermenija potpisali mirovni sporazum u Beloj kući, složivši se da lokalni tranzitni koridor nazovu "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet" (TRIPP).

Taj koridor bi preko jermenske teritorije povezao azerbejdžansku eksklavu Nahčivan s ostatkom Azerbejdžana.

Poljski napori u pomenutom smeru su imali delimičan uspeh.

Bivši predsednik Andžej Duda je 2018. ponudio finansiranje izgradnje velike američke baze u blizini Varšave, nazvane "Fort Tramp", u nastojanju da obezbedi stabilno prisustvo američkih snaga na istočnom krilu NATO, kao protivteže Rusiji.

Ta ideja je oživljena prošle godine, ali projekat još uvek nije realizovan.