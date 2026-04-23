- Vlada je podnela predlog za izmenu Zakona o atomskoj energiji i Krivičnog zakonika - saopštilo je Ministarstvo odbrane zemlje.

To znači da Finska može uvoziti, transportovati i skladištiti nuklearno oružje u okviru nacionalne odbrane i saradnje sa NATO.

Ovu inicijativu je prvi predložio ministar odbrane zemlje, Anti Hakanen. Prošle nedelje, vlasti u Helsinkiju objavile su izveštaj u kojem su uverile da republika neće raspoređivati oružje za masovno uništenje u mirnonodopsko doba i da neće postati nuklearna sila.

Ipak, sekretar za štampu predsednika Dmitrij Peskov upozorio je da bi raspoređivanje takvog oružja u Finskoj predstavljalo pretnju Rusiji i da će Moskva preduzeti odgovarajuće mere.

Predlog već dopunjen

Prema saopštenju za štampu Ministarstva odbrane, obrazloženja za predlog tog zakona su dopunjena na osnovu dobijenih povratnih informacija.

Obrazloženja su, između ostalog, proširena tako da obuhvataju ustavno donošenje odluka, kao i ulogu najviših državnih organa u donošenju odluka u vezi sa nuklearnim oružjem.

Ministar pravde Jane Salminen je u svojoj izjavi u vezi sa vladinim predlogom naveo da uloga najviših državnih organa u situacijama donošenja odluka ostaje previše nejasna.

- Nacrt predloga ne ukazuje u kojoj nacionalnoj proceduri donošenja odluka Finska bi, na primer, mogla da odobri plan nuklearnog odvraćanja u kojem bi se finska teritorija koristila za tranzit nuklearnog oružja - napisao je Salminen, između ostalog.

Takođe je rekao da bi u daljoj pripremi zakona vredelo razmotriti da li zakon dovoljno pokriva različite situacije, na primer nemar u tranzitu nuklearnog eksploziva.

Vlada je opravdala potrebu za zakonskim izmenama rekavši da su trenutna ograničenja prepreka postizanju potpunog nuklearnog odvraćanja. Izmene bi se odnosile na Zakon o nuklearnoj energiji i Krivični zakonik.

Prema važećem zakonodavstvu, uvoz nuklearnog eksploziva u Finsku ili njegov transport, isporuka ili posedovanje u Finskoj je potpuno zabranjeno.

Opoziciona Socijaldemokratska partija, Levi savez i Zeleni su se usprotivili vladinom predlogu.