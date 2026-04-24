Najmanje 518 ljudi je poginulo u nasilju koje je usledilo nakon prošlogodišnjih izbora u Tanzaniji, saopštila je komisija formirana za istraživanje tih incidenata.

Hiljade ljudi je povređeno, uključujući više od 800 sa ranama od vatrenog oružja. Predsednik komisije Mohamed Čande Otman upozorio je da je broj žrtava verovatno veći, jer su neke porodice sahranile svoje bližnje a da tela nisu ni nošena u mrtvačnicu.

Otman je takođe preporučio dalju istragu o upotrebi vatrenog oružja, jer su neki svedoci izjavili da su njihovi bližnji pogođeni dok su bili u svojim kućama.

Nasilje je izbilo 29. oktobra, kada su mladi izašli na ulice, optužujući vladu za gušenje opozicije.

Lider glavne opozicione stranke bio je u zatvoru zbog navodne izdaje, dok predsednički kandidat druge najveće opozicione stranke nije mogao da se kandiduje. Tokom protesta, internet je bio isključen na više dana, za šta se predsednica Samia Suluhu Hasan kasnije javno izvinila i obećala da se neće ponoviti.

Ona se tada kandidovala za drugi mandat nakon što je dovršila mandat svog prethodnika, Džona Magufulija, koji je preminuo na funkciji.

Hasan je pobedila sa 97 odsto glasova, a neki međunarodni posmatrači su rekli da izbori nisu bili potpuno slobodni i fer.

Komisija je utvrdila da demonstracije nisu bile mirne, već "akti nasilja", zbog kršenja zakona koji zahtevaju da policija bude obaveštena 48 sati unapred i zato što je bio dan izbora, čime je nekim građanima uskraćeno pravo glasa.

Takođe je utvrđeno da je nasilje bilo planirano i koordinisano na više lokacija kako bi se zbunila policija.

Od tada se 245 osoba i dalje vodi kao nestalo, dok je 39 porodica prijavilo da su videli tela svojih bližnjih u mrtvačnicama pre nego što su kasnije nestala. Komisija je odbacila tvrdnje o postojanju masovnih grobnica, što su tvrdile organizacije za ljudska prava.