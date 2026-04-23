Mladi crni medved koji se popeo na visoko drvo u naselju Olbani rano u utorak ujutru privukao je gomile posmatrača, zatvorio gradske ulice i izazvao napetu, višesatnu operaciju državnih službenika za zaštitu divljih životinja koja se završila bezbednim hvatanjem životinje.

Komšije su rekle da su prvi put ugledale medveda oko 2 sata ujutru kada se popeo na drvo i odbio da siđe. Do jutra, policija je blokirala delove područja, dok su se stanovnici okupljali ispod drveta, od kojih su mnogi gledali u neverici.

- Kada su me pozvali, pomislila sam: 'Šta, medved? Nema šanse! Odmah sam rekla: 'Idem' - rekla je komšinica.

Stanovnici u šoku

Još jedna stanovnica rekla je da ju je muž probudio nakon što je ugledao medveda ispred njihove kuće.

Ekipe iz Odeljenja za zaštitu životne sredine države Njujork stigle su da procene situaciju. Biolog za divlje životinje iz DEC-a, Džeremi Herst, rekao je da nekoliko faktora utiče na odlučivanje o tome kako se nositi sa susretima sa medvedima u urbanim područjima.

- U ovoj situaciji treba doneti niz odluka. Idealno je pustiti medveda. To je najbezbednije za životinju - rekao je. Ali s obzirom na gusto naseljeno urbano područje sa kućama, ogradama i prometnim autoputem u blizini, Herst je objasnio da postoji previše prepreka za mladog medveda.

- Na kraju smo odlučili da imobilišemo medveda jer je to bio najbrži i verovatno najbezbedniji način da ga izvučemo iz tog područja - rekao je. Mreža i podloga su postavljeni ispod drveta dok su policajci čekali pravi trenutak.

Biće vraćen u divljinu

Nedugo pre podneva, medved je upucan strelicom za smirivanje. Kako je lek počeo da deluje, životinja se pela sve više pre nego što je izgubila ravnotežu i pala sa drveta. Policajci su odmah požurili da obezbede medveda.

Zvaničnici su objavili da će medved biti transportovan u Ketskil i vraćen u divljinu. Ovo nije prvi put da je Olbani imao neočekivanog posetioca. U maju 2022. godine, posade DEC-a su uhvatile medveda koji se penjao na drvo u Vašington parku i bezbedno ga premestile u Ketskil.

Nažalost, taj medved je poginuo sledeće godine u saobraćajnoj nesreći u Pensilvaniji. Medved iz 2022. godine je neko vreme ostao na drvetu u Stejt ulici, čak je i odspavao. Zvaničnici za zaštitu divljih životinja kažu da je vrhunac viđenja medveda obično u proleće.