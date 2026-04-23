Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je danas u Nikoziji zahvalnost Evropskoj uniji za dodelu 90 milijardi evra kredita Ukrajinii uvođenju novog paketa sankcija Rusiji.

"Veoma smo zahvalni na današnjem velikom napretku: paketu pomoći od 90 milijardi i paketu sankcija, što je takođe odličan signal. Radićemo na tome da sredstva stignu što je pre moguće", rekao je Zelenski u zajedničkom obraćanju sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen na Kipru.

On je naglasio da će to omogućiti da se ukrajinska vojska ojača i bolje pripremi za sledeću zimu.

"Ovo je važno za nas i to će, naravno, ojačati našu vojsku, ukrajinske snage i omogućiti nam da povećamo proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane i da više radimo na zaštiti našeg energetskog sistema pre zime. Zajedno ćemo rešiti mnoga pitanja vezana za zaštitu života. I, naravno, nastavićemo da radimo na tome da Rusiju guramo ka pravoj diplomatiji kako bi se okončao ovaj rat", rekao je ukrajinski lider.

Predsednik Evropskog saveta ranije danas najavio je deblokiranje kredita za podršku Ukrajini za 2026-2027. godinu i usvajanje 20. paketa sankcija protiv Rusije.

Zelenski će danas prisustvovati neformalnom sastanku Evropskog saveta, koji se održava na Kipru.