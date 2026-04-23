Predsednik SAD Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ rekao da će sporazum sa Iranom biti postignut samo kada bude „zgodan i dobar“ za Sjedinjene Američke Države.

Kritikujući izveštavanje američkih medija o ratu sa Iranom, koje, kako kaže, sugeriše da žuri da okonča sukob, Tramp je rekao da ima „sve vreme ovog sveta, ali Iran nema nijedno - vreme ističe“.

Iran Teheran napad

Ponavljajući ranije tvrdnje o uspesima svoje zemlje u ratu, Tramp je rekao: „Iranska mornarica leži na dnu mora, njihovo vazduhoplovstvo je uništeno, njihovi protivvazdušni i radarski sistemi su nestali, njihovi lideri više nisu sa nama, blokada je čvrsta i neprobojna i od sada može biti samo gora – vreme nije na njihovoj strani!“

„Sporazum će biti postignut samo kada bude pogodan i dobar za Sjedinjene Države, naše saveznike i, zapravo, ostatak sveta“, zaključio je.

Kurir.rs/Agencije

