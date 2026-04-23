Još jedno oglašavanje predsednika Amerike

Još jedno oglašavanje predsednika Amerike

Predsednik SAD Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ rekao da će sporazum sa Iranom biti postignut samo kada bude „zgodan i dobar“ za Sjedinjene Američke Države.

Kritikujući izveštavanje američkih medija o ratu sa Iranom, koje, kako kaže, sugeriše da žuri da okonča sukob, Tramp je rekao da ima „sve vreme ovog sveta, ali Iran nema nijedno - vreme ističe“.

Ponavljajući ranije tvrdnje o uspesima svoje zemlje u ratu, Tramp je rekao: „Iranska mornarica leži na dnu mora, njihovo vazduhoplovstvo je uništeno, njihovi protivvazdušni i radarski sistemi su nestali, njihovi lideri više nisu sa nama, blokada je čvrsta i neprobojna i od sada može biti samo gora – vreme nije na njihovoj strani!“

„Sporazum će biti postignut samo kada bude pogodan i dobar za Sjedinjene Države, naše saveznike i, zapravo, ostatak sveta“, zaključio je.