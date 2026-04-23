Ukrajinski dronovi su u sredu pogodili komandni punkt ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) u okupiranom Donjecku, ubivši 12 oficira i ranivši 15 drugih pripadnika ruske tajne službe, javio je na Telegramu komandant Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat po nadimku „Mađar“.

Serija eksplozija potresla je Donjeck oko 8 časova ujutru po lokalnom vremenu u sredu, a snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju ono što je izgledalo kao napad ukrajinskog drona koji je pogodio višespratnu nedovršenu zgradu.

Ukrajinske snage su koristile dronove FP-2 koje je proizvela ukrajinska odbrambena kompanija Fajer Point i dizajnirane su za udare srednjeg dometa, sa teretom od 60 do 100 kilograma, rekao je Brovdi, a objavio je Kijev Independent.

Operaciju, tokom koje su piloti dronova izveli „osam preciznih udara na metu“, sprovele su Snage bespilotnih sistema zajedno sa borcima 1. korpusa Azovske brigade Nacionalne garde Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Napadnuti komandni punkt je navodno bio zadužen za sabotažne operacije, izgradnju obaveštajnih mreža, regrutovanje, izvođenje terorističkih napada i podmetanje požara, kao i koordinaciju ruskih posredničkih snaga, izvestio je Brovdi, kojem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u maju 2025. godine dodelio najviše ukrajinsko odlikovanje „Heroj Ukrajine“.