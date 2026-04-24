Slušaj vest

U ruskom napadu dronovima na više stambenih zgrada u južnom ukrajinskom gradu Odesiubijen je bračni par, a 15 osoba je ranjeno tokom noći 24. aprila, saopštile su vlasti.

Pogođena je trospratna stambena zgrada, pri čemu je šest osoba ranjeno i izbio je požar na mestu udara, saopštila je Državna služba za vanredne situacije.

Još dve niske stambene zgrade oštećene su u ruskom napadu, pri čemu je sedam osoba povređeno, a jednu osobu su spasili pripadnici hitnih službi.

Četvrta dvospratnica je pogođena ruskim dronom, pri čemu su dve osobe poginule, a jedna povređena, navela je Državna služba za vanredne situacije.

Dve poginule osobe u ruskom udaru su bračni par, obe stare 75 godina, kasnije je saopštio šef vojne administracije Odese Serhij Lisak, dodajući da je još jedna osoba povređena u napadu dronom.

Rusija redovno gađa ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade i energetska postrojenja, dok se rat nastavlja.

Dana 23. aprila, tri osobe su poginule, a najmanje 10 je povređeno u ruskom napadu dronom na Dnjepar tokom noći, izvestio je guverner Oleksandr Hanža.