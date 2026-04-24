Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je prekid vatre sa Iranom produžen na neodređeno vreme i da ne postoji rok za nastavak pregovora. Kako se sada može tumačiti ovakva izjava američkog predsednika i šta znači to da je prekid vatre na neodređeno vreme?

Sa druge strane, glavni iranski pregovarač upozorio je da nametanjem opsade i kršenjem primirja, Tramp nastoji da pregovarački sto pretvori u sto predaje ili da opravda obnovljeno ratno huškanje. O tome šta zapravo Tramp sada zaista pokušava da uradi i koliko je mir na dugom štapu, govorio jeu emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku.

- Kada govorimo o tom miru na određeno vreme, pokušava da se uspostavi jedna kontrola situacije, rat nije baš išao po planu kako je ta Američka administracija zamišljala i sada vidimo da Tramp želi da nastavi sa pritiskom vojnom pretnjom, ekonomskim sankcijama ili samom pomorskom blokadaom ali on ne želi da to ima negativnih uticaja na Ameriku - rekao je Đurić i nastavio:

- Da li bi to bila pogibija vojnika ili dalja ekonomska izdavanja za vojsku, koja su nepopularna u samom Američkom javnom mnjenju, oba su moguća i negde sa obzirom da ni Iranska i Američka strana ne žele da odustanu od svojih zahteva, žele da daju neki ustupak suprotnoj strani. Vidimo da obe strane pokušavaju da nađu način kako da nastave dalje, uz pritisak ali uz što manje štete po obe države - dodaje on.

"Trenutna situacija nije održiva"

Kako kaže, trenutna situacija je veoma teško održiva ukoliko se govori o dugoročnom miru.

- Vidimo i oduzimanje brodova, pucanje na same tankere i brodove kroz Ormuški moreuz, pretnje se razmenjuju svakodnevno i imamo različitu retoriku što se tiče Američke administracije. Vidimo jedan tvrd stav od strane Iranske vlasti i jako je teško očekivati da sukob neće eskalirati. U ovaj okršaj se umešala i pollitika sa obe strane, tako da je Tramp sada morao da pazi i o rejtingu unutar same Amerike. Sve smo bliži izborima i sve je veći pritisak - objašnjava Đurić.

Navodi da će Amerika pokušati alternativni način vršenja pritiska na Iransku vlast kako ne bi davali toliki izdatak koji bi oštetio ekonomiju i Trampov "imidž" među republikancima.

