Francuski predsednik izjavio je juče da se neće baviti politikom nakon što 2027. godine napusti Jelisejsku palatu, pošto odsluži dva mandata, što je maksimalno dozvoljeno.

- Nisam se bavio politikom pre predsedništva i neću se njome baviti ni posle - rekao je Emanuel Makron tokom razgovora sa studentima u grčko-kiparskoj administraciji.

Makron se osvrnuo i na izazove svog poslednjeg mandata.

Francuski predsednik Emanuel Makron držao govor sa naočarima na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

- Najteže je nakon devet godina to što morate da zadržite ono što ste dobro uradili i pokušate da idete dalje, ali ponekad morate da se vratite stvarima koje niste dobro uradili - rekao je.

Dodao je da je usklađivanje postignutog sa nedovršenim reformama bio najteži deo njegovog poslednjeg mandata.