MAKRON NAJAVIO ODLAZAK IZ POLITIKE: Francuski predsednik otkrio detalje o svojoj odluci, kada i zašto
Francuski predsednik izjavio je juče da se neće baviti politikom nakon što 2027. godine napusti Jelisejsku palatu, pošto odsluži dva mandata, što je maksimalno dozvoljeno.
- Nisam se bavio politikom pre predsedništva i neću se njome baviti ni posle - rekao je Emanuel Makron tokom razgovora sa studentima u grčko-kiparskoj administraciji.
Makron se osvrnuo i na izazove svog poslednjeg mandata.
- Najteže je nakon devet godina to što morate da zadržite ono što ste dobro uradili i pokušate da idete dalje, ali ponekad morate da se vratite stvarima koje niste dobro uradili - rekao je.
Dodao je da je usklađivanje postignutog sa nedovršenim reformama bio najteži deo njegovog poslednjeg mandata.
Povodom neformalnog sastanka Evropskog saveta u četvrtak i petak, Makron je otputovao u Nikoziju, gde ga je primio Nikos Hristodulidis, lider grčko-kiparske administracije, koja trenutno predsedava Evropskom unijom.