Slušaj vest

Pentagonrazmatra kaznene mere protiv NATO saveznica za koje smatra da nisu podržale američke operacije uratu s Iranom, a koje uključuju suspenziju Španije iz Saveza i preispitivanje američkog stava o britanskom suverenitetu nad Foklandskim ostrvima.

Informacije potiču iz internog mejla Pentagona u koji je uvid imao američki zvaničnik, piše Rojters.

Političke opcije detaljno su opisane u dopisu koji izražava frustraciju zbog navodne nespremnosti ili odbijanja nekih saveznica da Sjedinjenim Državama odobre prava na pristup, baziranje i prelete - poznata kao ABO.

1/10 Vidi galeriju Obraćanje američkog ministra rata Pita Hegseta sa generalom Denom Kejnom u Pentagonu o toku rata u Iranu Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Nezadovoljstvo članicama



Prema rečima zvaničnika, koji je o sadržaju mejla govorio pod uslovom anonimnosti, u dopisu se navodi da ABO „predstavlja apsolutnu osnovu NATO-a“ i da se o predloženim opcijama raspravlja na visokim nivoima u Pentagonu. Jedna od opcija predviđa i suspenziju „problematičnih“ zemalja sa važnih ili prestižnih pozicija unutar Saveza.

Predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao članice NATO-a jer nisu poslale svoje mornarice da pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je zatvoren za globalni pomorski saobraćaj od početka vazdušnog rata 28. februara. Takođe je izjavio da razmatra povlačenje iz Saveza.

1/6 Vidi galeriju Pedro Sančez, premijer Španije Foto: J. J. Guillen/EFE, EPA-EFE/Chema Moya, Profimedia

- Zar vi ne biste da ste na mom mestu? - upitao je Tramp u intervjuu za Rojters 1. aprila, odgovarajući na pitanje da li je povlačenje SAD-a iz NATO-a realna mogućnost. Međutim, u internom mejlu se ne predlaže da bi Sjedinjene Države to trebalo da učine, niti se pominje zatvaranje baza u Evropi. Zvaničnik je odbio da kaže da li opcije uključuju i očekivano smanjenje američkih snaga u Evropi.

Na komentar, Pentagonov sekretar za štampu Kingsli Vilson je odgovorio:

- Kao što je predsednik Tramp rekao, uprkos svemu što su Sjedinjene Države učinile za naše saveznike u NATO-u, oni nisu bili tu za nas. Ministarstvo rata pobrinuće se da predsednik ima kredibilne opcije kako bi naši saveznici prestali da budu tigar od papira i počeli da rade svoj deo posla. Nemamo daljih komentara o bilo kakvim internim razmatranjima u tom pogledu.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp na samitu Inicijative za buduća ulaganja u Majamiju Foto: Mark Schiefelbein/AP

Frustracija Španijom



Rat s Iranom postavio je ozbiljna pitanja o budućnosti 76-godišnjeg bloka i podstakao dosad neviđenu zabrinutost da SAD možda neće priskočiti u pomoć evropskim saveznicima u slučaju napada, navode analitičari i diplomate.

Velika Britanija, Francuska i druge zemlje smatraju da bi pridruživanje američkoj pomorskoj blokadi značilo ulazak u rat, ali ističu da bi bile spremne pomoći u održavanju moreuza otvorenim nakon postizanja trajnog primirja ili završetka sukoba.

Ipak, zvaničnici Trampove administracije naglašavaju da NATO ne može biti jednosmerna ulica i izražavaju frustraciju Španijom, čije je socijalističko rukovodstvo poručilo da neće dozvoliti korišćenje svojih baza ili vazdušnog prostora za napade na Iran.

SAD u Španiji imaju dve važne vojne baze: pomorsku bazu Rota i vazdušnu bazu Moron.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Konkretne mere



Prema navodima iz mejla, političke opcije imale bi cilj da pošalju snažan signal saveznicima u NATO-u kako bi se „smanjio evropski osećaj da im sve pripada“. Opcija suspenzije Španije imala bi ograničen operativni, ali veliki simbolički efekat.

Zvaničnik nije pojasnio kako bi SAD mogle sprovesti takvu suspenziju, a Rojters navodi da nije jasno da li takav mehanizam uopšte postoji unutar NATO-a. Dopis takođe uključuje opciju preispitivanja američke diplomatske podrške dugogodišnjim evropskim „imperijalnim posedima“, poput Foklandskih ostrva.

1/10 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO Marka Rutea na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Evan Vucci/AP

Kritika upućena Starmeru



Tramp je više puta kritikovao britanskog premijera Kira Starmera, nazivajući ga kukavicom zbog oklevanja da se pridruži američkoj akciji protiv Irana, i rekao da „nije Vinston Čerčil“, dok je britanske nosače aviona nazvao „igračkama“.

Velika Britanija je prvobitno odbila američki zahtev za korišćenje svojih baza za napade na Iran, ali je kasnije pristala na odbrambene misije radi zaštite civila i britanskih državljana u regionu tokom iranskih odmazdi.

Ministar odbrane Pit Hegset je ranije izjavio da je rat s Iranom „mnogo toga razotkrio“, navodeći da iranske rakete dugog dometa ne mogu pogoditi SAD, ali mogu dosegnuti Evropu, dodajući da „nema pravog saveza ako zemlje nisu spremne da stanu uz vas kada su vam potrebne“.

1/9 Vidi galeriju Kir Starmer Donald Tramp Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL, Evan Vucci/AP, Amr Nabil/AP

Stigao odgovor Pedra Sančeza

Španski premijer Pedro Sančez poručio je da je „potpuno miran“ nakon informacije da SAD razmatra suspenziju učešća Španije u NATO-u zbog njenog protivljenja ratu s Iranom i odbijanja da dozvoli korišćenje španskih baza i vazdušnog prostora za operacije protiv Teherana, piše RTVE.

- Ne radimo na osnovu mejlova, nego na osnovu zvaničnih dokumenata koje izradi SAD - upozorio je Sančez.

Ipak, ponovo je istakao „potpunu saradnju“ Španije sa saveznicima u okviru međunarodnog prava.