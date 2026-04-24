Vozite se džipom kroz šumu u Indijikada se iz žbunja iznenada pojavi veličanstveni tigar. Instinktivno posežete za telefonom da zabeležite trenutak i sebe pored životinje. Uspevate da napravite fotografiju pre nego što se predator povuče. Iako deluje kao savršen trenutak, takve scene bi uskoro mogle da postanu prošlost u indijskim šumama.

Zabrana mobilnih telefona u rezervatima tigrova

Odluka Vrhovnog suda Indije iz novembra 2025. dovela je do zabrane mobilnih telefona u centralnim turističkim zonama rezervata tigrova. Razlog su, kako se navodi, opasnosti koje telefoni i ponašanje turista predstavljaju kako za ljude, tako i za životinje.

Viralni snimak načinjen u februaru u nacionalnom parku Rantambore prikazuje grupu safari vozila koja okružuju tigra, dok turisti fotografišu i viču, čineći životinju vidno uznemirenom.

Safari u Indiji Foto: Tanay Panpalia / Solent News / Profimedia

"Safari gužve" i opasno ponašanje turista

U Indiji su sve češće pojave tzv. "safari gužvi", gde veliki broj vozila blokira kretanje životinja.

Novinar Čarukesi Ramadurai opisuje zabrinjavajuće situacije: "Telefoni ispadaju iz ruku turista, vozači i vodiči skaču iz vozila da ih pokupe, deca ispadaju iz džipova tokom selfija, životinje se nalaze na nekoliko metara udaljenosti od ljudi."

Indija ima više od 3.600 divljih bengalskih tigrova, što čini oko 75% svetske populacije ove vrste. Iako se broj tigrova povećao zahvaljujući zaštiti, sa tim je porasla i potražnja za safari turizmom.

U poslednjih pet godina zabeleženo je 418 slučajnih smrti ljudi povezanih sa tigrovima.

Fotkanje bengalskog tigra u Indiji Foto: mediadrumimages/ManjunathAshokBa / Media Drum World / Profimedia

Problem društvenih mreža i "geotagovanja"

Stručnjaci upozoravaju da telefoni menjaju ponašanje turista na više načina: brzo deljenje lokacija preko aplikacija, objave sa tačnim koordinatama, masovno okupljanje na „poznatim tačkama“ gde se viđaju tigrovi.

To dovodi do prevelikog broja ljudi na istim lokacijama i narušava prirodno ponašanje životinja.

Zaštita prirode iznad turizma

Vrhovni sud Indije uveo je i dodatne mere: zabranu noćnih safarija, ograničenje okupljanja oko rezervata, podršku održivom turizmu i lokalnim zajednicama. Turistički operateri imaju nekoliko meseci da se prilagode novim pravilima.

Stručnjaci za održivi turizam ističu da je ključ u promeni pristupa fokus sa „hvatanja tigra na fotografiji“ na ceo ekosistem, sporiji i odgovorniji turizam, poštovanje prirodnog prostora životinja

Turisti fotografišu tigra u Indiji Foto: mediadrumimages/AbhikramShekhawa / Media Drum World / Profimedia

Globalni trend ograničavanja turizma u prirodi

Indija nije jedina koja uvodi strože mere. Kenija uvodi nova pravila tokom migracije životinja. Svalbard ograničava posmatranje polarnih medveda na udaljenost od 300-500 metara. Šri Lanka se bori sa prekomernim brojem posetilaca u nacionalnim parkovima.

Problem nije samo telefon

Stručnjaci upozoravaju da telefoni nisu jedini problem. Često su veći problem previše agresivni fotografi sa profesionalnom opremom, nerealna očekivanja turista, pritisak na vodiče da „obezbede“ viđenje životinja.

Safari u Indiji, fotografisanje bengalskog tigra Foto: Mediadrumimages/Talvinder Chohan / Media Drum World / Profimedia, mediadrumimages/AbhikramShekhawa / Media Drum World / Profimedia, mediadrumimages/ManjunathAshokBa / Media Drum World / Profimedia

Nova filozofija safarija

Iskusni turisti i vodiči sve češće zagovaraju promenu perspektive, pa umesto jurnjave za tigrovima, fokus bi trebalo da bude na pejzažima, pticama, celokupnom prirodnom ekosistemu.