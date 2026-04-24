Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu lečio se od raka prostate, objavio je danas, predstavljajući rezultate svog godišnjeg lekarskog pregleda. To je prvi put da je najdugovečniji premijer u izraelskoj istoriji javno priznao da mu je dijagnostikovan rak, piše CNN.

Netanjahu, koji ima 76 godina, u decembru 2024. bio je na operaciji povećane prostate, što je tada javno saopšteno iz njegovog kabineta. U najnovijoj kontroli nakon zahvata otkriven je zloćudni tumor manji od jednog centimetra. Kabinet premijera objavio je i dva pisma njegovih lekara.

- Reč je o ranom otkrivanju vrlo male lezije, bez metastaza, što su svi drugi testovi potvrdili bez ikakve sumnje - navodi se u jednom pismu.

1/11 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

Netanjahu nije otkrio kada je obavljen poslednji pregled, ali izraelski izvor upoznat sa slučajem rekao je CNN-u da je rak dijagnostikovan pre nekoliko meseci.

Prema istom izvoru, Netanjahu je pre oko dva i po meseca počeo ciljanu radioterapiju, a lečenje je nedavno završeno. Netanjahu je rekao da je odlučio da se podvrgne ciljanoj radioterapiji i da je „žarište potpuno nestalo“.

- Hvala Bogu, zdrav sam - rekao je Netanjahu na društvenim mrežama.

- Imao sam manji medicinski problem sa prostatom koji je u potpunosti rešen.