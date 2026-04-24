Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp ne može da suspenduje članstvo Španije u NATO-uzato što Madrid odbija da podrži operaciju Vašingtona protiv Irana, rekao je zvaničnik NATO-a.

Komentari dolaze usred medijskih izveštaja da Pentagon razmatra načine da kazni članice NATO-a koje nisu podržale američko-izraelski rat protiv Teherana, a jedna od opcija je da se dovede u pitanje članstvo Španije u alijansi.

Tenzije na ruti Vašington-Madrid

Španija je izazvala posebne kritike Trampove administracije nakon što je odbila da dozvoli korišćenje svojih vojnih baza i vazdušnog prostora za napad na Iran. „Osnivački ugovor NATO-a ne predviđa nikakvu odredbu o suspenziji članstva u NATO-u, a kamoli o isključenju“, rekao je zvaničnik NATO-a.

Posle izveštaja o mogućim planovima SAD da suspenduju Španiju, premijer Pedro Sančez je ponovo potvrdio posvećenost svoje zemlje Alijansi. „Stav španske vlade je jasan: apsolutna saradnja sa našim saveznicima, ali uvek u okviru međunarodnog prava“, rekao je Sančez.

pedro.jpg
Pedro Sančez Foto: EPA Olivier Matthys

Trampove kritike i pritisak na saveznike

Tramp je oštro kritikovao saveznike NATO-a zbog odbijanja da rasporede pomorske snage kako bi pomogli u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza nakon što je plovidba poremećena ratom sa Iranom, optužujući ih da ne podržavaju američke napore.

Donald Tramp Nato Evropska unija.jpg
Foto: Shutterstock

Takođe je pokrenuo ideju o povlačenju Sjedinjenih Država iz NATO-a i povećanju pritiska na pojedinačne članice, nazivajući Španiju „strašnim saveznikom“.

Madrid je ranije odbacio predlog SAD da članice NATO-a povećaju vojnu potrošnju na 5% BDP-a, postavši prva članica alijanse koja se usprotivila tom planu.

Italija i Nemačka podržale Madrid

Italija i Nemačka su stala uz Španiju posle medijskih izveštaja o pretnjama SAD da će Španiju možda suspendovati iz NATO-a zbog neslaganja oko rata protiv Irana.

Đorđa Meloni Fridrih Merc (6).jpg
Đorđa Meloni i Fridrih Merc Foto: Gregorio Borgia/AP

„Mislim da NATO mora ostati ujedinjen. Mislim da je to naš adut“, rekla je italijanska premijerka Đorđa Meloni u Nikoziji, gde učestvuje na samitu EU, kada je upitana o tim medijskim izveštajima. Reč je o izveštaju Rojtersa o internom imejlu Pentagona u kojem je suspenzija Španije iz alijanse navedena kao jedna od opcija koje se razmatraju.

Nemačka je takođe stala uz Španiju. Portparol nemačke vlade je rekao da članstvo Španije u NATO-u nije dovedeno u pitanje. „Španija je članica NATO-a. I ne vidim razlog zašto bi se to trebalo promeniti“, rekao je portparol tokom redovne konferencije za novinare u Berlinu.

Španska vlada Pedra Sančeza protivi se ratu koji SAD i Izrael vode protiv Irana od kraja februara.

Kurir.rs/Agencije

