Slušaj vest

Pregovori o formiranju nove danske vlade su u ćorsokaku mesec dana nakon parlamentarnih izbora, što usporava donošenje odluka usred napora da se reši kriza u odnosima sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa oko Grenlanda.

Vršilac dužnosti premijerke Mete Frederiksen, naoružana kraljevskim mandatom, vodi koalicione pregovore između 12 stranaka u parlamentu, ali je do sada dobila podršku samo levičarskih grupa, što nije dovoljno da obezbedi parlamentarnu većinu.

Centristička koalicija Mete Frederiksen izgubila je većinu na izborima 24. marta nakon pobune birača zbog krize visokih troškova života, iako je njena Socijaldemokratska partija ostala najjača grupa u parlamentu sa 38 od 179 mesta.

„Ne postoji rok za završetak pregovora o novoj vladi, ovo mora trajati koliko god je potrebno“, rekla je Frederiksen novinarima sinoć tokom samita EU na Kipru.

Sporazum je još „daleko“

Centristička Umerena stranka i desničarska Liberalna stranka, obe članice odlazeće koalicije Mete Frederiksen, do sada su odbacile ideju oslanjanja na krajnje leve stranke kako bi se obezbedila većina.

Iako njena vlada ostaje na funkciji dok se ne imenuje novi kabinet, ona ima ograničena ovlašćenja u vreme kada se mora nositi i sa pritiskom Trampa da preuzme Grenland, koji je deo Kraljevine Danske.

1/11 Vidi galeriju Danska jača odbranu Grenlanda Foto: Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Danska, Grenland i SAD su pokrenuli diplomatske razgovore kako bi rešili krizu u januaru, ali se sukob ponovo rasplamsao ranije ovog meseca kada je Tramp u objavi na društvenim mrežama nazvao željeno ostrvo „VELIKIM, LOŠE VOĐENIM BLOKOM LEDA“, što je izazvalo oštru reakciju premijera Grenlanda.

Komentarišući napore koalicije, lider Umerene stranke Lars Loke Rasmusen rekao je u četvrtak za TV2 da je dogovor još uvek „daleko“, dok je liderka Konzervativne stranke Mona Jul rekla da Frederiksen više ne bi trebalo da vodi pregovore.

„S obzirom na rezultate koje smo videli, mislim da bi štafetu trebalo predati dalje“, rekao je Jul u petak za TV2, misleći na formalnu ulogu Mete Frederiksen u vođenju pregovora.

1/15 Vidi galeriju Zemlja leda, snega i šarenih kućica Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Mora li da se odrekne poreza za najbogatije?

Iako se razgovori uglavnom održavaju iza zatvorenih vrata, čini se verovatnim da će Frederiksen morati da odustane od svog predizbornog obećanja o uvođenju poreza na bogatstvo za najbogatije građane Danske.

„Ne postoji većina za ekonomsku politiku koju je Frederiksen želela“, rekao je Andreas Tiring, partner u konsultantskoj kući Ulveman i Borsting.

Premijerka stoga mora ili da odustane od ključnih delova svog programa ili da prepusti ulogu formiranja vlade Rasmusenu ili lideru Liberalne stranke Troelsu Lundu Poulsenu, dodao je Tiring.