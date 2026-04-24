Američki predsednik Donald Tramp šalje izaslanike u Pakistan na nove razgovore sa Iranom.

Bela kuća je potvrdila za Foks njuz da je Iran zatražio nove sastanke uživo.

Potpredsednik Džej Di Vens ostaće u SAD u pripravnosti da interveniše po potrebi, rekla je portparolka Bele kuće Karolina Livit, prenosi Foks.

„Svi su u pripravnosti“, navodi se u izveštaju. Specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner putuju u Islamabad, rekli su američki zvaničnici za Rojters.

Džej Di Vens, koji je predvodio američku delegaciju u prethodnoj rundi, ovog puta ne putuje, prvi je izvestio Si-En-En. Iranski državni mediji su ranije objavili da ministar spoljnih poslova Abas Aragči takođe putuje u Pakistan.

Aragči će tokom turneje posetiti i Muskat i Moskvu, rekli su iranski zvaničnici. „Cilj ovog putovanja je održavanje bilateralnih konsultacija, razgovor o aktuelnim događajima u regionu i najnovijoj situaciji u vezi sa ratom koji protiv Irana vode Sjedinjene Države i izraelski režim“, javili su iranski mediji.