Najmanje jedna osoba stradala je kada je crveni automobil danas, nešto posle 17 časova izleteo sa puta i upao u Dunav u Donjoj Austriji.

Nesreća se dogodila u Kremsu, pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Policiju su pozvali očevici koji su videli kako vozilo tone.

Mladić star 19 godina, koji je sa drugom prolazio tuda, brzo je skočio u reku, pokušavajući da spase putnike.

Na lice mesta su brzo stigli brojni spasioci, pripadnici Hitne pomoći i vatrogasci, a nakon više od sat vremena potrage stigla je tužna vest. Automobil je pronađen u vodi, a u vozilu i najmanje jedna starija osoba.

Očevici navode da je automobil samo "izleteo" sa puta nedaleko od kružnog toka. Mladi Sebastijan koji je uleteo u ledeni Dunav pokušavajući da spase putnike i dalje je u šoku.

"Automobil je odmah počeo da tone... Pokušavao sam da otvorim vrata. Video sam čoveka sede kose za volanom", ispričao je vidno uznemireni mladić kojeg su lekari Hitne smirivali na licu mesta nakon što je izvučen iz vode.

Prema navodima lokalnih medija, na lice mesta je stiglo više od 60 spasilaca koji su krenuli da pretražuju reku, koja je na ovom delu duboka i do šest metara. Mesto nesreće nadletali su i dronovi, pokušavajući da lociraju vozilo.

Oko 19.30 stigle su crne vesti - pronađeni su automobil i u njemu vozač. Veruje se da je u pitanju muškarac (87), lokalac iz Kremsa. Za nesrećnog čoveka nije bilo spasa.

