Administracija američkog predsednika Donalda Trampa planira da doda streljačke vodove, strujne udare i gušenje gasom kao alternativne metode pogubljenja ljudi osuđenih za najteže federalne zločine, ističući poteškoće u nabavci lekova za smrtonosne injekcije.

Preporuka je data u izveštaju Ministarstva pravde SAD, ispunjavajući Trampovo obećanje da će ponovo uvesti smrtnu kaznu na federalnom nivou u svom drugom mandatu, iako će verovatno proći nekoliko godina pre nego što se može zakazati još jedno federalno pogubljenje.

Povratak starih metoda zbog problema sa injekcijama

Glavni pokretač ovih promena je dugogodišnja teškoća u nabavci lekova za smrtonosne injekcije, koje su do sada bile primarni metod pogubljenja.

Farmaceutske kompanije, delimično zbog zabrana Evropske unije, odbijaju da prodaju svoje proizvode zatvorskim sistemima.

Zbog toga su savezne vlasti, sledeći primer nekih američkih država, odlučile da prošire protokol.

Izveštaj Ministarstva pravde nalaže Birou za zatvore da izmeni svoj protokol kako bi "uključio dodatna, ustavna sredstva za pogubljenje koja trenutno predviđaju zakoni pojedinačnih država".

Uz ponovno uvođenja streljanja i strujne struje, dodat je novi metod gušenja azotnim gasom, koji je Alabama prva koristila 2024. godine.

Administracija je takođe ponovo odobrila protokol za smrtonosnu injekciju jednog leka, pentobarbitala, koji je korišćen tokom trinaest saveznih pogubljenja u poslednjim mesecima Trampovog prvog mandata.

"Ova promena će pomoći da se osigura da je Ministarstvo spremno da sprovodi zakonita pogubljenja čak i ako određeni lek nije dostupan", navodi se u izveštaju.

Ubrzavanje procesa i kritike prethodne administracije

Pored proširenja metoda, Ministarstvo je takođe najavilo "pojednostavljenje internih procesa kako bi se ubrzali slučajevi smrtne kazne".

Vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš oštro je kritikovao prethodnu administraciju, rekavši u izveštaju da su odluke iz Bajdenove ere "nanele neizmernu štetu žrtvama kriminala i, na kraju krajeva, samoj vladavini prava".

Bajden uveo moratorijum na savezna pogubljenja, Tramp ga poništio

Bajdenova administracija je uvela moratorijum na savezna pogubljenja 2021. godine, a predsednik Bajden je pomilovao 37 od 40 zatvorenika koji čekaju pogubljenje, ostavljajući samo tri osobe u federalnoj ćeliji za smrt.

Donald Tramp i Džo Bajden

Trampova administracija je sada ukinula taj moratorijum i, prema objavljenim podacima, odobrila je traženje smrtne kazne za 44 optuženika, od kojih je devet već lično potvrdio Blanš.

Plan je da se usvoje pravila koja bi skratila savezni žalbeni proces i ograničila mogućnost osuđenika da traže pomilovanje.

Podrška smrtnoj kazni opada među Amerikancima

Savezna pogubljenja su bila obustavljena skoro dve decenije pre nego što ih je Tramp ponovo uveo 2020. godine.

Najnoviji potezi predstavljaju dalje jačanje te politike.

Iako je Vrhovni sud SAD presudio da metode poput streljanja i strujnog udara ne krše ustavnu zabranu "okrutnog i neuobičajenog kažnjavanja", podrška smrtnoj kazni stalno opada među američkom javnošću.