Bilo je tek iza ponoći, a Irina Stecenko je završila sređivanje noktiju za svoje venčanje. Otvorila je vrata od balkona i pokušala da se izbori sa živcima kako bi mogla da zaspi.

U obližnjem stanu punom gostiju, njen verenik Sergej Lobanov je spavao na dušeku u kuhinji. Potom se "grmljavina" prolomila u tišini.

- Bilo je to kao da je mnoštvo aviona prošlo u niskom letu, sve je šumelo i staklo u prozorima se zatreslo - kaže Irina.

Sergej kaže da je osetio "potres, kao da je prošao nekakav talas", pitajući se da li je to bio blagi zemljotres, i nastavio da spava.

Devetnaestogodišnja nastavnica pripravnica i inženjer u elektrani, koji je imao 25 godina, radovali su se predstojećem bračnom životu u novoizgrađenom sovjetskom gradu Pripjatu.

Nisu imali pojma da se najgora nuklearna katastrofa u istoriji odvijala na manje od četiri kilometra od njih.

Nuklearna havarija i venčanje 26. aprila 1986.

Eksplodirao je reaktor broj četiri u nuklearnoj elektrani Černobilj u današnjoj Ukrajini izbacivši radioaktivni materijal koji će se raširiti po raznim delovima Evrope.

Četrdeset godina kasnije, izuzetno radioaktivni ostaci elektrane nalaze se u ratnoj zoni.

Ovaj bračni par sada živi u Berlinu, okrenuvši živote naglavačke po drugi put - sada da bi pobegli od ratnog sukoba, a ne nuklearne katastrofe.

Ali ujutro 26. aprila 1986. godine, Sergej se priseća kako se probudio, prepun uzbuđenja, oko šest ujutro, da bi otkrio da je dan njegovog venčanja osvanuo veličanstveno sunčan.

Imao je da obavi razne obaveze: da odnese posteljinu u stan prijatelja gde su on i Irina planirali da prespavaju te noći i da kupi cveće. On kaže da je napolju video vojnike u gas maskama i kako ljudi peru ulicu penastim rastvorom.

Neki ljudi koje je znao sa posla u nuklearnoj elektrani rekli su mu da su bili hitno pozvani zato što se "nešto dogodilo", ali nisu znali šta. Dok je gledao iz prijateljevog stana u neboderu, primetio je da iz reaktora broj četiri kulja dim.

Kasnije će postati jasno da su vatrogasci i radnici elektrane proveli noć rizikujući smrtonosne doze radijacije da bi se izborili sa ogromnim toksičnim plamenom.

- Počela je da me hvata nervoza - kaže on.

Prisetivši se obuke, uzeo je malo platna, pokvasio ga i postavio preko ulaza u stan iz mere predostrožnosti, da bi zadržalo radioaktivnu prašinu, dodao je on. Potom je požurio na pijacu.

Neobično za subotu ujutro, pijaca je bila napuštena, a on je pokupio pet lala za buket.

Irina, koja je odsela sa majkom u porodičnom stanu, kaže da telefon nije prestajao da zvoni tokom čitave noći. Njena majka je zvučala "uznemireno", kaže ona, zbog komšija koji su zvali da kažu da se desilo "nešto strašno".

Ali bilo je vrlo malo detalja. Informacije su bile strogo kontrolisane u Sovjetskom Savezu.

Uključili su radio, ali se u vestima nije pominjao nikakav incident. Ujutro je njena majka pozvala vlasti. Rekli su joj da ne paniči, svi zakazani događaji u gradu treba da se nastave kao što je i planirano. Zvanično, sve je nastavljeno po starom - deca su poslata u školu.

Kasnije toga dana, mlada, mladoženja i gosti odvezli su se u koloni automobila do Palate kulture, poznate po održavanju brojnih ceremonija i popularnih disko večeri.

Izrekli su zaruke jedno drugom stojeći na tkanini sa njihovim izvezenim imenima, a potom se premestili sa gostima u obližnji kafić. Ali svadbeni banket je pre delovao "tužno" nego slavljenički, kaže Sergej: "Svi su bili svesni da se nešto desilo, ali niko nije znao detalje".

Za njihov prvi ples, uvežbali su tradicionalni valcer. Ali uz sve veću svest o tome da se oko njih odvija tragedija, "ispali su iz ritma još od prvih koraka", priseća se Irina.

- Samo smo se zagrlili i kretali se dalje u tom zagrljaju - dodaje ona.

Iscrpljeni, ali konačno muž i žena, vratili su se u prijateljev stan. Međutim, kaže Sergej, u ranim satima u nedelju ujutro, jedan drugi prijatelj im je pokucao na vrata, rekavši im da požure do voza za evakuaciju, koji je trebalo da pođe u pet sati ujutro.

Jedina rezervna odeća koju je Irina imala sa sobom bila je tanušna haljina za drugi dan slavlja, tako da je ponovo obukla venčanicu kako bi požurila do majčinog stana da se tamo presvuče. Od cipela je dobila žuljeve na stopalima.

- Bila sam u venčanici i trčala sam bosonoga kroz barice - kaže Irina.

Još je bio mrak dok su iz voza gledali sjaj urušenog reaktora. Bilo je to kao da "gledate u srce vulkana", kaže Sergej.

Evakuacija

Zvanično saopštenje, kad je usledilo, opisalo je evakuaciju kao samo "privremenu".

- Otišli smo samo na tri dana, ali na kraju smo otišli za čitav život - dodaje on.

Sovjetski Savez je bio oštro kritikovan zbog sporosti u obelodanjivanju razmera katastrofe.

Tek je dva dana posle eksplozije, pošto je radijacija otkrivena u Švedskoj, SSSR je priznao da se dogodila nesreća. Prošlo je više od dve nedelje pre nego što se sovjetski lider Mihail Gorbačov oglasio o tome javno. Proba bezbednosti pošla je radikalno po zlu.

Prema proceni na koju se poziva Agencija za atomsku energiju (IAEA) i Svetska zdravstvena organizacija, eksplozije su ispustile 400 puta više radioaktivnog materijala nego bomba u Hirošimi.

Nivoi radijacije "ne mogu da se izmere"

Nikolaj Solovjev je radio kao glavni inženjer u dvorani sa turbinama u to vreme.

- Ispod nas kao da je udario zemljotres. Videli smo kako se krov srušio. Udar vazduha pošao je ka nama i doneo svu tu crnu prašinu, a onda su se oglasile sirene - priseća se on.

On kaže da su on i kolege potrčali ka lokaciji misleći da je eksplodirao generator, ne mogavši da zamisle da se radilo o samom reaktoru.

Jedan kolega je proverio na monitorima i rekao da nivoi radijacije"ne mogu da se izmere", priseća se Nikolaj.

On kaže da su pronašli drugog kolegu kako stoji na turbinama, naizgled nepovređen ali kako sve vreme povraća - znak radijacijske bolesti.

- Bio je jedan od prvih koji su umrli - kaže on.

Zvanično je stradala 31 osoba: 2 u eksploziji, 28 od radijacijske bolesti i 1 od srčanog zastoja. Kasnije procene govore o hiljadama žrtava, pa i desetinama hiljada. Operacija zaustavljanja radijacije uključivala je bacanje peska iz helikoptera, dok su zbog kvarova mašina neki poslovi rađeni ručno.

Likvidatori iz Estonije

Jan Krinal i Rejn Klar su angažovani iz Estonije, tada sastavnog dela Sovjetskog Saveza, i bili su deo grupe koja je poslata da raščisti krš sa krova reaktora broj tri.

„Nosili ste olovne ploče - jednu spreda, jednu na leđima i jednu između nogu. Težilo je 20 kilograma ili više. Na glavi: standardni sovjetski građevinski šlem - naočare, rukavice i dozimetar [za merenje radijacije] u vašem džepu- - kaže Jan.

Rejn se priseća da je bio slat da radi u naletima od po minut kako bi se ograničila njegova izloženost radijaciji.

- Niko nije mogao da vam kaže šta je šta... Nije bilo vremena za razmišljanje - kaže on.

Kad je počelo raščišćavanje, Irina i Sergej su odseli kod njene bake, oko 300 kilometara dalje, u regionu Poltave, istočno od Kijeva.

Neočekivana vest za bračni par

Nekoliko dana nakon što su stigli, doktori koji su nadzirali evakuisane u potrazi za radijacijom, saopštili su im neočekivanu vest - Irina je bila u trećem mesecu trudnoće.

Ona se seća kako je zaplakala kad su doktori počeli da upozoravaju ljude da bi izloženost radijaciji mogla da utiče na nerođene bebe i savetovali žene koje su joj bile izložene da abortiraju.

- Plašila sam se da rodim bebu, a plašila sam se i da abortiram - rekla je Irina.

Ali saosećajna lekarka ju je ohrabrila da iznese trudnoću do kraja, i Irina je rodila zdravu devojčicu Kaću.

Decenijama kasnije, ona je i sama postala majka, i Sergej i Irina sada imaju petanestogodišnju unuku.

Njih dvoje smatraju da je nuklearna nesreće uticala na njihovo zdravlje, mada doktori to nikada nisu potvrdili. Irina je morala da operiše oba kolena, a veruje da je radijacija mogla da joj oslabi kosti. Oni misle da je radijacija mogla biti faktor u srčanom udaru koji je Sergej doživeo 2016. godine, nedelju dana nakon što je posetio stari rodni kraj i Pripjat.

Jan, koji vodi organizaciju za bivše estonske likvidatore, kaže da su neki imali zdravstvenih problema, ali da nisu viđali "kancere svuda" kao što su se isprva pribojavali.

On kaže da je 1991. godine umro 51 estonski likvidator, među njima 17 njih koji su oduzeli sebi život.

Nikolaj, turbinski inženjer, bio je u to vreme oženjen i imao je dva sina. On se vratio na posao u elektrani i nedavno se penzionisao.

Njegov mlađi sin se prijavio u ukrajinsku vojsku posle početka rata sa Rusijom februara 2022, ali se od septembra 2023. godine vodi kao nestao u akciji.

Održavanje nuklearne elektrane

Nuklearna elektrana zahteva stalni nadzor i održavanje. Betonski sarkofag spušten na reaktor broj četiri bio je završen za samo sedam meseci posle nesreće, ali je postao nestabilan i, 2016. godine, novi metalni štit, vredan 1,5 milijarde evra, prebačen je preko vrha da bi zadržao curenja.

Radijacija u većem delu "zone isključenja2 oko elektrane je sada na nivoima dovoljno niskim da je bezbedno posetiti ga na ograničene periode, ali nikom nije dozvoljeno da živi tamo legalno.

I dalje postoje žarišta sa opasno visokim nivoima radijacije, i u samom uništenom reaktoru i oko njega, i na mestima kao što je "Crvena šuma", koja je bila teško kontaminirana.

Napušteni grad Pripjat

Zgrade u Pripjatu, nekada smatrane svetionicima mladalačkog optimizma i sovjetske tehnologije, sada su oronule i napuštene, među njima i Palata kulture u kojoj su Sergej i Irina razmenili zavete.

Unutar nove kupole, dimnjak reaktora broj četiri je sablasna ruševina, obložen grubim sivim betonskim omotačem, pod blistavom metalnom kupolom dovoljno visokom da u nju stane Kip slobode.

Ruski napad na nuklearku 2025. godine

Ruske snage su 2022. godine ušle u kompleks elektrane u tenkovima, uzevši zaposlene za taoce na pet nedelja, postavivši mine i iskopavši rovove. Tokom 2025. dron je napravio rupu u novom štitu.

Ukrajina je optužila Rusiju da je gađala nuklearnu elektranu, što je Kremlj porekao. Nivo radijacije nije porastao, ali Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) kaže da je štit izgubio "primarnu bezbednosnu funkciju".

Sergej i Irina su se preselili u Nemačku 2022. godine, nakon što je stan njihove ćerke bio pogođen raketom. Njihov brak, započet usred neizvesnosti i tragedije, ostaje im velika uteha.