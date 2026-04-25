Krajem aprila 1945. godine Treći rajh bio je na samoj ivici ambisa. Sovjetske snage već su se probijale kroz ulice Berlina, dok su sa zapada napredovale jedinice savezničkih armija, stežući obruč oko nacističke Nemačke. U tim danima postalo je jasno da je kraj Drugog svetskog rata u Evropi pitanje dana.

U samom Berlinu vodile su se poslednje, najteže borbe. Sovjetske trupe vodile su ulične okršaje u gradu koji je bio razoren bombardovanjima, dok su se preostale nemačke jedinice povlačile ili bile opkoljene. Situacija na terenu ukazivala je da organizovanog otpora više nema u dugoročnom smislu.

Istovremeno, sa zapadne strane, američke i savezničke snage napredovale su kroz Nemačku. Njihovo kretanje bilo je brzo, jer je nemačka vojska već bila iscrpljena i razbijena na više frontova. U takvim okolnostima dolazi do jednog od najpoznatijih susreta Drugog svetskog rata.

Na reci Elbi kod mesta Torgau 25. aprila 1945. godine došlo je do istorijskog susreta sovjetskih i američkih trupa. Jedinice Prvog ukrajinskog fronta i Prve američke armije tada su se prvi put fizički spojile na evropskom ratištu, simbolično presekle Nemačku na dva dela i označile kraj strateške moći nacističkog režima.

Dva dana kasnije, na zapadnoj obali Labe, došlo je i do susreta vojnih komandi 58. sovjetske gardijske i 69. američke armije. Ovi susreti dodatno su potvrdili da je koordinacija savezničkih snaga potpuna i da je nemačka odbrana u završnoj fazi raspada.

U Berlinu se u isto vreme približavao kraj političkog i vojnog vrha Trećeg rajha. Adolf Hitler izvršio je samoubistvo 30. aprila 1945. godine u svom bunkeru, dok su sovjetske trupe već bile duboko u centru grada.

Berlin je kapitulirao 2. maja 1945. godine, a preostale nemačke snage nastavile su da se predaju širom zemlje. Formalna bezuslovna kapitulacija Nemačke potpisana je 7. maja 1945. godine, čime je i zvanično završen rat u Evropi.

Događaj na Elbi, iako nije predstavljao formalni kraj rata, ostao je jedan od njegovih najjačih simboličnih momenata — trenutak kada su se dve strane saveznika susrele u srcu poražene Nemačke i potvrdile da je Treći rajh vojno poražen posle šest godina stravičnih borbi.