Republikanski senator Lindzi Grejam, jedan od najžešćih zagovornika rata sa Iranom među američkim zakonodavcima, pohvalio je odluku predsednika Donalda Trampa da otkaže planirano putovanje američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Islamabad na razgovore sa Irancima.

„Odluka predsednika Trampa da otkaže posetu Vitkofa i Kušnera Pakistanu radi daljih pregovora sa Iranom bila je veoma mudra u ovom trenutku“, objavio je bliski Trampov saveznik na društvenim mrežama X.

Senator iz Južne Karoline je takođe naglasio da bi glavni prioritet Sjedinjenih Država trebalo da bude uspostavljanje čvrste kontrole nad Ormuskim moreuzom, ali je dodao da bi to moglo zahtevati nastavak vojnih operacija. Kada je u pitanju postizanje tog cilja, kratkoročno vojno angažovanje SAD može biti neophodno. To je rizik koji se više nego isplati vratiti slobodu plovidbe kroz moreuz, rekao je Grejam.

Lindzi Grejam Foto: Printskrin društvene mreže

Grejam se smatra veoma uticajnim glasom u Trampovom krugu kada je u pitanju spoljna politika, posebno po pitanjima vezanim za Iran. On je posetio Belu kuću u ponedeljak, baš kada je Trampova administracija intenzivirala pripreme za potencijalne mirovne pregovore u Pakistanu.

Neuspeh pregovora

Bela kuća je ranije objavila da će Vitkof i Kušner danas otputovati u prestonicu Pakistana, ali je Iran isključio novu rundu direktnih razgovora.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči danas je izrazio rezervu prema američkim stavovima i rekao da je objasnio principijelne stavove svoje zemlje u Pakistanu, a zatim napustio Islamabad.

Vašington i Teheran su u ćorsokaku jer je Iran uglavnom zatvorio Ormuski moreuz, kroz koji prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokiraju izvoz iranske nafte.