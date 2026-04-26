Američki predsednik Donald Tramp hitno je sa suprugom Melanijom evakuisan iz vašingtonskog "Hiltona" sa večere dopisnika iz Bele kuće nakon što su se pucnji u tom objektu.

Šef Bele kuće je naknadno kazao da je naoružanog muškarca, koji je kod sebe imao više komada različitog oružja, savladali "veoma hrabri pripadnici" Tajne službe.

- Jedan od agenata Tajne službe upucan je iz neposredne blizine, ali ga je spasao pancir - rekao je Tramp tokom obraćanja u Beloj kući nakon incidenta.

Predsednik SAD je objavio fotografiju osumnjičenog za pucnjavu i snimak onoga što izgleda kao početak pucnjave.

Osumnjičeni je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji, javljaju američki mediji.

Kol Tomas Alen (31) uhapšen i osumnjičen za napad

Protiv njega će u ponedeljak biti objavljena zvanična optužnica.

Dopisnik BBC iz Vašingtona koji je prisustvovao događaju kazao je da su se česnici večere su se sagli ispod stolova nakon što su odjeknuli pucnji i da je vladala potpuna zabuna.

- Svi smo se zavukli ispod stola i proveli tu dugo vreme, kako nam se činilo - rekao je izveštač.

Na večeri, na kojoj su gosti tek završili prvo jelo kada su odjeknuli pucnji, bila je i Erika Kirk, udovica konzervativnog influensera Čarlija Kirka koji je ubijen iz vatrenog oružja prošle godine na skupu na otvorenom.

Mediji javljaju da je ona takođe hitno evakuisana i da je plakala.

Trampovo obezbeđenje je novinarima reklo da je osumnjičeni za napad uhapšen ispred balske sale hotela i pucnjave nije bilo na samoj večeri.

- Zamoljeni smo da odemo, kako bismo poštovali protokol - navela je jedna od prisutnih novinarki.

