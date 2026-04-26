PUCNJAVA U HOTELU, TRAMP I MELANIJA HITNO EVAKUISANI! Haos u Vašingtonu, ranjen agent Tajne službe, izveštači iz Bele kuće legli ispod stolova (FOTO, VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp hitno je sa suprugom Melanijom evakuisan iz vašingtonskog "Hiltona" sa večere dopisnika iz Bele kuće nakon što su se pucnji u tom objektu.
Šef Bele kuće je naknadno kazao da je naoružanog muškarca, koji je kod sebe imao više komada različitog oružja, savladali "veoma hrabri pripadnici" Tajne službe.
- Jedan od agenata Tajne službe upucan je iz neposredne blizine, ali ga je spasao pancir - rekao je Tramp tokom obraćanja u Beloj kući nakon incidenta.
Predsednik SAD je objavio fotografiju osumnjičenog za pucnjavu i snimak onoga što izgleda kao početak pucnjave.
Osumnjičeni je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji, javljaju američki mediji.
Protiv njega će u ponedeljak biti objavljena zvanična optužnica.
Dopisnik BBC iz Vašingtona koji je prisustvovao događaju kazao je da su se česnici večere su se sagli ispod stolova nakon što su odjeknuli pucnji i da je vladala potpuna zabuna.
- Svi smo se zavukli ispod stola i proveli tu dugo vreme, kako nam se činilo - rekao je izveštač.
Na večeri, na kojoj su gosti tek završili prvo jelo kada su odjeknuli pucnji, bila je i Erika Kirk, udovica konzervativnog influensera Čarlija Kirka koji je ubijen iz vatrenog oružja prošle godine na skupu na otvorenom.
Mediji javljaju da je ona takođe hitno evakuisana i da je plakala.
Trampovo obezbeđenje je novinarima reklo da je osumnjičeni za napad uhapšen ispred balske sale hotela i pucnjave nije bilo na samoj večeri.
- Zamoljeni smo da odemo, kako bismo poštovali protokol - navela je jedna od prisutnih novinarki.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)