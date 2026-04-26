- Zato moramo imati sve atribute onoga što planiramo u Beloj kući. Zapravo je to veća prostorija i mnogo je bezbednija... Želeli su balsku dvoranu 150 godina iz mnogo različitih razloga. Ali danas je malo drugačije, jer nam danas trebaju nivoi bezbednosti koje verovatno niko nikada ranije nije video - kazao je Donald Tramp, prenosi Gardijan.

Tramp je rekao da je proučavao atentate i da pretpostavlja da je on bio meta napadača.

- Ljudi koji imaju najveći uticaj, to su oni koje jure. Uvek je šokantno kada se nešto ovako desi. Dešavalo se i meni pomalo - rekao je Tramp, koji je indirektno ukazao na dva pokušaja atentata na njega, koji su se dogodili tokom predizborne kampanje.

Tramp je pohvalio Tajnu službu i organe za sprovođenje zakona, napominjući da je agent tajne službe upucan tokom incidenta.

- Bilo je, na neki način, veoma lepo, veoma lepo videti čoveka kako napada bezbednosni kontrolni punkt naoružan sa više oružja, i koga su oborili neki veoma hrabri pripadnici tajne službe, i reagovali su veoma brzo - rekao je Tramp.

On je kazao da bi u svom govoru osudio medije pre pucnjave, ali da će sada biti manje kritičan.

- Govorimo o slobodi govora u našem ustavu. To je ono o čemu se radi. Ne samo dopisnici iz Bele kuće, to je zaista bilo zasnovano na slobodi govora u našem ustavu - istakao je Tramp.

On je kazao da smatra da je veoma važno da se događaj večere Udruženja dopisnika Bele kuće ponovi u narednih 30 dana.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko od prisutnih nije povređen.