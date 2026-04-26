Koul Tomas Alen (31), koji živi u Torensu, predgrađu Los Anđelesa, identifikovan je od strane policije kao napadač koga su agenti Tajne službe savladali kada je upao na večeru gde su se okupili predsednik Donald Tramp i drugi zvaničnici, rekla su dva izvora upoznata sa slučajem za CNN.

Američki predsednik Donald Tramp obratio se nakon pucnjave na večeri s izveštačima iz Bele kuće koja se desila u vašingtonskom hotelu "Hilton"

Profil na LinkedIn-u koji odgovara njegovom imenu i fotografiji opisuje ga kao nastavnika u C2 Education, kompaniji za pripremu testova i podučavanje. C2 je proglasio Alena svojim "Nastavnikom meseca" za decembar 2024. godine, prema objavama kompanije na društvenim mrežama.

Donirao Kamali Haris

Prema njegovom LinkedIn profilu, Alen je diplomirao mašinstvo na Kalifornijskom tehnološkom institutu 2017. godine i stekao master diplomu iz računarstva na Kalifornijskom državnom univerzitetu-Domingez Hils prošle godine.

Prema evidenciji Federalne izborne komisije, Alen je donirao 25 dolara predsedničkoj kampanji Kamale Haris u oktobru 2024. godine.

Osumnjičeni za pucnjavu na večeri dopisnika Bele kuće veruje se da je bio gost hotela Vašington Hilton, gde se događaj održao u subotu uveče.

- Preliminarne informacije. Verujemo da je bio gost ovde u hotelu - rekao je privremeni šef metropolitanske policije DŽefri Kerol na konferenciji za novinare u subotu uveče.