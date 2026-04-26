NAPADAČ NA TRAMPOVOJ VEČERI KAZAO POLICIJI KO MU JE BIO META! U sobi držao sačmaru, pištolj i više noževa, naoružao se i krenuo ka svečanoj sali hotela (FOTO)
Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji,kojeg su američki organi reda identifikovali su osumnjičenog za sinoćnju pucnjavu u vašingtonskom hotelu "Hilton" gde se održavala večera za izveštače iz Bele kuće, otkrio je ko mu je bio meta.
Prema navodima dva izvora CBS njuza, Alen je istražnim organima kazao da je želeo da puca na zvaničnike administracije predsednika Donalda Trampa.
Ta američka televizija je, pozivajući se na neimenovane izvore, objavila i da je tokom incidenta ispaljeno između pet i osam hitaca.
Policija je saopštila da je došlo do razmene vatre između pripadnika obezbeđenja i osumnjičenog, ali nije precizirala koliko je metaka ispaljeno.
Džefri Kerol, vršilac dužnosti načelnika policije Vašingtona, kazao je na konferenciji za medije da je osumnjičeni za napad bio gost hotela u čijoj svečanoj dvorani se događaj održavao.
Prema njegovim rečima, osumnjičeni je bio "naoružan sačmarom i pištoljem" kao i da je imao kod sebe "više noževa".
Kasnije su se pojavile fotografije na kojima se vide agenti FBI i policije kako pretražuju adresu u Kaliforniji za koju se veruje da je povezana s osumnjičenim.
Izvori CBS njuza naveli su da je Alen radio u firmi za podučavanje "C2 edjukejšen" u Torensu, gde je u decembru 2024. godine dobio priznanje "Nastavnik meseca".
Navodi se da nije jasno da li je u trenutku incidenta Alen bio zaposlen u toj kompaniji.
Školski okrug Torens saopštio je za CBS njuz da Alen nikada nije bio njihov zaposleni.
Kalifornijski tehnološki institut (Kaltek) potvrdio je američkoj televiziji da je Alen tu diplomirao 2017, bez navođenja dodatnih detalja.
Džanin Piro, američka tužiteljka za Vašington, izjavila je da se osumnjičeni suočava sa dve optužbe: za upotrebu vatrenog oružja tokom izvršenja nasilnog krivičnog dela i za napad na savezne službenike upotrebom opasnog oružja.
Ona je dodala da će optužnica biti podignuta u ponedeljak pred saveznim sudom.
