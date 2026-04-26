Slušaj vest

U Siriji je danas počelo prvo javno suđenje zvaničnicima administracije bivšeg predsednika Bašara al Asada.

Na sudu u Damasku počelo je suđenje bivšem brigadnom generalu Atefu Nadžibu, bivšem šefu Odeljenja za političku bezbednost u provinciji Dara na jugu zemlje, koji je optužen za zločine protiv naroda Sirije, prenela je državna agencija SANA.

Nadžib je obavljao tu funkciju 2011. godine, kada je grupa tinejdžera u Darai uhapšena i mučena zbog ispisivanja antivladinih grafita na jednoj školi.

Kasniji protesti su naišli na brutalnu represiju vlasti, zbog čega je počeo građanski rat, koji je trajao do svrgavanja Asada sa vlasti u decembru 2024. godine.

Asad je tada pobegao u Rusiju i sa nekoliko saradnika optužen je u odsustvu.

1/5 Vidi galeriju Bašar al Asad, bivši predsednik Sirije Foto: EPA/Syrian Presidency Handout, Shutterstock, PA Valery Sharifulin Sputnik

Opozicioni aktivisti optužuju Asada i visoke bezbednosne zvaničnike za ubistva, mučenje, iznudu i trgovinu drogom.

Nadžib je jedini od privedenih i optuženih zvaničnika koji se danas našao na pripremnom ročištu na suđenju, koje će biti nastavljeno tokom maja.

Veliki broj ljudi okupio se ispred suda, kako bi proslavio početak procesa.

1/4 Vidi galeriju Ahmed al Šara, sirijski predsednik Foto: Screenshot BBC, Sergei Savostyanov / Sputnik / Profimedia, Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Trenutna vlada privrednog predsednika Ahmada al Šare više puta je kritikovana zbog odlaganja pokretanja obećanog procesa tranzicione pravde.