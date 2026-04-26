U Siriji je danas počelo prvo javno suđenje zvaničnicima administracije bivšeg predsednika Bašara al Asada.

Na sudu u Damasku počelo je suđenje bivšem brigadnom generalu Atefu Nadžibu, bivšem šefu Odeljenja za političku bezbednost u provinciji Dara na jugu zemlje, koji je optužen za zločine protiv naroda Sirije, prenela je državna agencija SANA.

Nadžib je obavljao tu funkciju 2011. godine, kada je grupa tinejdžera u Darai uhapšena i mučena zbog ispisivanja antivladinih grafita na jednoj školi.

Kasniji protesti su naišli na brutalnu represiju vlasti, zbog čega je počeo građanski rat, koji je trajao do svrgavanja Asada sa vlasti u decembru 2024. godine.

Asad je tada pobegao u Rusiju i sa nekoliko saradnika optužen je u odsustvu.

Opozicioni aktivisti optužuju Asada i visoke bezbednosne zvaničnike za ubistva, mučenje, iznudu i trgovinu drogom.

Nadžib je jedini od privedenih i optuženih zvaničnika koji se danas našao na pripremnom ročištu na suđenju, koje će biti nastavljeno tokom maja.

Veliki broj ljudi okupio se ispred suda, kako bi proslavio početak procesa.

Trenutna vlada privrednog predsednika Ahmada al Šare više puta je kritikovana zbog odlaganja pokretanja obećanog procesa tranzicione pravde.

(Kurir.rs/Beta-AP)

