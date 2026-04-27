Slušaj vest

Nemačka policija traga za porodicom koja je nestala iz četvrti Grunau u Lajpcigu, nakon što ih nadležne službe nisu zatekle u stanu tokom planirane intervencije zbog zaštite deteta.

Kako navode iz policije, radnici službe za brigu o deci trebalo je u petak da preuzmu jednomesečnu bebu i stave je pod zaštitu države. Međutim, po dolasku na adresu, stan je bio prazan.

Porodica je poslednji put viđena istog dana oko 16 časova, nakon čega im se gubi svaki trag, što je dodatno uznemirilo nadležne.

Policija je potvrdila da postoji osnovana sumnja da je dobrobit deteta ugrožena, što je i bio razlog planirane intervencije socijalnih službi.

– U toku je intenzivna potraga – izjavila je portparolka, naglašavajući da se preduzimaju sve mere kako bi se porodica što pre pronašla i obezbedila sigurnost deteta.

Policija apeluje na građane:

– Tražimo svedoke koji su bili u kontaktu sa porodicom M. ili su ih videli i mogu da pomognu informacijama o njihovom kretanju.

Prema dostupnim podacima, u pitanju su biološki roditelji deteta.

U međuvremenu, još jedna tragedija potresla je Nemačku. U gradu Gezeke dogodila se teška nesreća u kojoj je poginuo četvorogodišnji dečak, nakon što ga je udarila radna mašina u krugu jedne kompanije.