Poznati mentalista i mađioničar Oz Perlman našao se na zemlji, licem u lice sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, nekoliko trenutaka nakon što su ispaljeni pucnji na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu, gde je nastupao.

Perlman je izvodio trik za Trampa, prvu damu i sekretarku za štampu kada je izbio haos, rekao je. U početku je pomislio da je u pitanju pretnja bombom, rekao je Perlman za Danu Baš sa CNN-a.

- Nisam čuo nikakve pucnje niti video nešto što je ličilo na strelca. Mislio sam da će uskoro biti bomba - rekao je Perlman.

- Zaista sam pomislio: 'O, bože, eksplodiraće', zbog načina na koji se prilazilo. Nije bilo kao da su izvadili oružje. Bilo je kao da nekoga zaustavljaju - dodaje on.

Snimci hapšenja napadača u hotelu u Vašingtonu u kojem je američki predsednik Donald Tramp organizovao večeru za izveštače iz Bele kuće i evakuacija njegovih saradnika iz sale

Perlman je rekao da je pao na zemlju, a Trampa je tajna služba odvela na zemlju manje od tridesetak centimetara od njega. Tamo se našao licem u lice sa predsednikom, rekao je.

- Nikada neću zaboraviti tu sliku do kraja života - rekao je Perlman. Setio se da se pitao da li će uskoro umreti.

Perlman je rekao da je zatim čuo nešto što je zvučalo kao pucnjava. Trampa su pripadnici Tajne službe odveli, a Perlman je rekao da su se on i ostali gosti vojnički izvukli iz tog područja.

- Ne želim da me pogode. Mislio sam da možda još uvek neko puca - rekao je Perlman.