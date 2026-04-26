Izraelski predsednik Isak Hercog je danas rekao da će razmotriti zahtev premijera Izraela Benjamina Netanjahua za pomilovanje u njegovom dugotrajnom suđenju za korupciju tek nakon što se iscrpe napori da se postigne sporazum o priznanju krivice, što signalizira da uskoro neće biti doneta nikakva odluka.

Netanjahuovi pravni problemi, koji su počeli istragama pre oko deset godina, polarizovali su Izraelce i potresli nacionalnu politiku kroz pet krugova izbora između 2019. godine, godine podizanja optužnice protiv njega, i 2022. godine. Sledeći izbori treba da se održe do kraja oktobra 2026. godine.

Netanjahu poriče optužbe za podmićivanje, prevaru i kršenje poverenja.

Hercog je u nedelju rekao da bi sporazum bio najbolje rešenje u Netanjahuovom slučaju.

- Predsednik stoga smatra da pre nego što se obrati samom zahtevu za pomilovanje, prvo treba iscrpeti napore da se postigne sporazum između strana, van sudnice - rekao je Hercog u saopštenju.

Hercogova kancelarija je objavila izveštaj nakon što je Njujork tajms u nedelju objavio da predsednik planira da pokrene posredovanje za sporazum o priznanju krivice, čime je za sada odložena bilo kakva odluka o pomilovanju.

Portparol Hercoga je odbio da komentariše van saopštenja kada je upitan da li je u toku bilo kakav pokušaj sporazuma o priznanju krivice. Netanjahuova kancelarija nije odgovorila na zahtev za komentar.

Netanjahu je podneo zahtev za pomilovanje u novembru. Prema izraelskom zakonu, predsednik ima ovlašćenje da pomiluje osuđenike. Ali ne postoji presedan za izdavanje pomilovanja usred suđenja.

Američki predsednik Donald Tramp je nekoliko puta pozvao Hercoga da odobri Netanjahuu pomilovanje, uključujući i mart, tokom rata u Iranu, kada je suđenje stavljeno na čekanje.