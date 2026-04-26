Predsednik SAD Donald Tramp rekao je za Foks njuz da je "veoma zadovoljan" reakcijom službi bezbednosti nakon pucnjave na Večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.

Rekao je da je veče u početku prošlo u dobroj atmosferi, ali se brzo pretvorilo u "veoma tužno veče".

Tramp je posebno pohvalio Tajnu službu, naglašavajući da "nije bilo improvizacije".

- Sinoć su pokazali veliki talenat, odmah su ga neutralisali. Nije se čak ni približio vratima niti prošao kroz njih. Odlično su obavili posao, bio sam veoma zadovoljan - rekao je Tramp.

Tramp: Napadač ima ozbiljne probleme

Tramp je rekao da je reč o "bolesnoj i veoma problematičnoj osobi" koja, kako tvrdi, "mrzi hrišćane".

- Izgleda da već neko vreme gaji mržnju. Bila je to religiozna stvar, snažno antihrišćanska - rekao je, iako policija još nije utvrdila motiv napada.

Dodao je da je čuo da je brat osumnjičenog navodno ranije upozorio policiju u Nju Londonu.

- Čuo sam za situaciju i voleo bih da su nas malo ranije obavestili, ali šta god da je, tu je - rekao je.

Jedan agent pucao, ali je preživeo

Podsećanja radi, tokom incidenta, jedan agent Tajne službe je upucan, ali ga je spasao pancir.

Osumnjičeni, Kol Tomas Alen (31), brzo je savladan i uhapšen nakon što je otvorio vatru u blizini sale.

Tramp: „Ima ozbiljne probleme“

Govoreći o napadaču, Tramp je rekao da Alen „ima ozbiljne probleme“ nakon što je navodno pročitao njegov manifest.

- Njegova porodica je znala da se bori - rekao je.

Ponovljena potreba za novom balskom dvoranom

Predsednik je ponovio da pucnjava pokazuje koliko je potrebna nova, bezbednija balska dvorana unutar kompleksa Bele kuće.

Istakao je da se trenutna balska dvorana u hotelu Vašington Hilton nalazi unutar velikog hotela, dok je novi projekat "projektovan sa najvišim nivoom bezbednosti".

Portparolka Bele kuće oglasila se nakon pucnjave

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit oglasila se na društvenim mrežama nakon pucnjave.

Rekla je da je događaj "prekinuo izopačeni ludak koji je pokušao da ubije predsednika i što više visokih zvaničnika Trampove administracije".

Livit je opisala američkog predsednika Donalda Trampa kao "zaista neustrašivog".

- Zahvaljujem policiji što nas je sve čuvala bezbednim, uključujući i hrabrog agenta koji je primio metak u grudi i odmah krenuo da neutrališe napadača - dodala je Livit.