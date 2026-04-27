INTERVJU ZA CBS NJUZ NAKON SPREČENOG ATENTATA TOKOM VEČERE ZA IZVEŠTAČE IZ BELE KUĆE

Američki predsednik Donald Tramp sinoć je dao intervju u poznatoj emisiji "60 minuta" na CBS njuzu u kojem je žestoko napao novinarku Noru O'Donel nakon što je pročitala deo manifesta osobe osumnjičene za subotnju pucnjavu u vašingtonskom hotelu "Hilton" tokom gala večere za izveštače iz Bele kuće.

Tramp je intervju dao nakon što su vlasti identifikovale napadača kao Kola Tomasa Alena (31) iz Torensa u Kaliforniji, dodajući da je osumnjičeni pripremio manifest u kojem je izneo šta planira da uradi na tom događaju koji su organizovali predsednik i prva dama SAD.

U samom manifestu od 1.052 reči, koji je u celini preneo Njujork post, napadač koji sebe naziva Kol "hladna sila ‘prijateljski federalni ubica’ Alen" Tramp se nigde ne pominje poimence.

"Čekao sam da to pročitaš"

O'Donel je pročitala delove manifesta koji aludiraju na Trampa kao silovatelja i pedofila i upitala šefa države šta ima da kaže na to.

- Pa, čekao sam da to pročitaš jer sam znao da ćeš to da uradiš, jer ste užasni ljudi. Užasni ljudi. Da, on je to napisao. Ja nisam silovatelj. Nikoga nisam silovao - kazao je Tramp.

Novinarka je insistirala na odgovoru.

- Da li mislite da je mislio na vas? - pitala je O'Donel Trampa.

On je odmah odgovorio da "nije pedofil".

- Čitaš te gluposti neke bolesne osobe? Povezujem se sa svim... stvarima koje nemaju nikakve veze sa mnom. Ja sam potpuno oslobođen krivice. Tvoji prijatelji sa druge strane tanjira su oni koji su bili umešani, recimo, s Epstajnom ili drugim stvarima. Ali rekao sam sebi: "Znaš, uradiću ovaj intervju i oni će verovatno..." Pročitao sam manifest. Znaš, on je bolesna osoba. Ali trebalo bi da se stidiš zbog toga što to čitaš jer ja nisam ništa od toga - rekao je Tramp.

Donald Tramp tokom intervjua u emisiji "60 minuta" CBS njuza Foto: screenshot YT/60minutes

O'Donel ga je prekinula tvrdnjom da je samo citirala reči osumnjičenog za napad, ali Tramp je nastavio da je naziva "sramotnom" osobom.

- Ne bi trebalo da to čitaš u "60 minuta". Ti si sramota. Ali samo napred. Hajde da završimo intervju - kazao je Tramp.

Tokom intervjua, Tramp se takođe nije obavezao da kaže da li veruje da će pucnjava promeniti njegov odnos sa mejnstrim medijima.

Tramp se poslednji put pojavio u "60 minuta" u novembru 2025. i tada se rugao toj emisiji nakon što su mu CBS njuz i njena matična kompanija "Paramaunt" isplatili odštetu od 16 miliona dolara na ime tužbe zbog montiranja dela intervjua sa bivšom američkom potpredsednicom Kamalom Haris.

Tramp je sinoć u intervjuu, osim o manifestu, pričao i o trenutku kada su njega i suprugu Melaniju odveli agenti Tajne službe nakon što su se tokom večere s izveštačima iz Bele kuće začuli pucnji.

Ne priznaje da se sapleo tokom evakuacije: Rekli da se spustim na pod

Na pitanje zašto je agentima bilo potrebno više vremena da evakuišu njega nego potpredsednika Džej Di Vensa, Tramp je kazao da je razlog za to "pomalo" on sam.

- Hteo sam da vidim šta se dešava. I nisam im olakšavao posao. Hteo sam da vidim šta se dešava - rekao je Tramp.

On se prisetio kako je "stajao, a zatim se okrenuo u suprotnom smeru".

- I počeo sam manje-više da hodam - ​​prilično visoko, malo pognuto, jer, znate, ne želim da stojim previše uzdignuto - kazao je predsednik Amerike.

Na snimku evakuacije deluje da se on potom sapleo, ali Tramp tvrdi drugačije.