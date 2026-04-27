Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da vodi "konstruktivne razgovore" sa svojim ukrajinskim i ruskim kolegama, Volodimirom Zelenskim i Vladimirom Putinom.

SAD "brinu o situaciji u Rusiji, Rusiji i Ukrajini", rekao je Tramp u intervjuu za američku televiziju Foks njuz i izrazio nadu da bi sukob mogao da se reši.

1/5 Vidi galeriju Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu Foto: Alex Brandon / AFP / Profimedia, Alex Brandon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Vodim dobre razgovore sa Putinom, a takođe vodim dobre razgovore sa Zelenskim", dodao je američki predsednik.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

On je ocenio da je "mržnja" između dvojice predsednika "smešna".

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

"To je suludo. A mržnja je loša stvar. Mržnja je loša stvar kada pokušavate da nešto rešite, ali će se na kraju i to rešiti", dodao je predsednik SAD.