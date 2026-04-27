Tramp o "smešnoj" mržnji između Putina i Zelenskog, u intervjuu za Foks njuz kazao da "vodi dobre razgovore" sa predsednicima Rusije i Ukrajine
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da vodi "konstruktivne razgovore" sa svojim ukrajinskim i ruskim kolegama, Volodimirom Zelenskim i Vladimirom Putinom.
SAD "brinu o situaciji u Rusiji, Rusiji i Ukrajini", rekao je Tramp u intervjuu za američku televiziju Foks njuz i izrazio nadu da bi sukob mogao da se reši.
Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu
"Vodim dobre razgovore sa Putinom, a takođe vodim dobre razgovore sa Zelenskim", dodao je američki predsednik.
Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima
On je ocenio da je "mržnja" između dvojice predsednika "smešna".
Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji
"To je suludo. A mržnja je loša stvar. Mržnja je loša stvar kada pokušavate da nešto rešite, ali će se na kraju i to rešiti", dodao je predsednik SAD.
(Kurir.rs/Beta)
