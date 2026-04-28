Sulejman Gulsun (21), koji je lečen u turskom gradu Sivasu zbog sumnje na krimsko-kongoansku hemoragičnu groznicu (KKHG), preminuo je uprkos svim medicinskim intervencijama.

Mladiću se prethodno krpelj zakačio na telu, a nakon izvesnog vremena počeo je da se oseća loše.

Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja primljen je u bolnicu sa sumnjom na KKHG, a potom prebačen u Sivas na dalje lečenje. I pored napora lekara, njegovo stanje se nastavilo pogoršavati i na kraju je preminuo.

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada je tokom 2025. godine širom Turske zabeleženo na stotine slučajeva povezanih sa ujedom krpelja, od kojih su neki imali smrtni ishod. Sa porastom temperatura, stručnjaci upozoravaju da se rizik od ovakvih infekcija ponovo povećava.

Posebno ugroženi stočari

Posebno se naglašava da su ugroženi oni koji se bave stočarstvom, kao i građani koji žive ili borave u ruralnim područjima.

Stručnjaci savetuju redovne preglede tela kako bi se na vreme uočili krpelji, uz preporuku da se u slučaju njihovog pronalaska odmah potraži medicinska pomoć u najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Vlasti dodatno upozoravaju da se slučajevi krimsko-kongoanske hemoragične groznice češće javljaju tokom letnjih meseci, te ističu da se telesni pregledi nakon boravka u prirodi ne smeju zanemariti, jer je pravovremena reakcija od presudnog značaja.