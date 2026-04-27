"UKRAJINA BI MOGLA DA BUDE PRIMORANA NA GUBITAK DELA TERITORIJE" Nemački kancelar Merc kaže da bi to otvorilo put ka EU, ali ni ulazak 2028. "nije realan"
Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da bi Ukrajina mogla da bude primorana da prihvati gubitak kontrole nad delom teritorije u okviru budućeg mirovnog sporazuma sa Rusijom.
Rojters navodi da je Merc direktno povezao takve ustupke s izgledima Ukrajine za članstvo u Evropskoj uniji.
- U nekom trenutku, Ukrajina će potpisati sporazum o prekidu vatre, a nadamo se, u nekom trenutku i mirovni sporazum sa Rusijom. Tada bi se moglo da se desi da deo ukrajinske teritorije više ne bude ukrajinski. Ako predsednik (Ukrajine Volodimir) Zelenski želi da ovo predstavi svom narodu i dobije podršku većine i ako se o tome održi referendum, onda istovremeno mora da kaže narodu: "Otvorio sam vam put ka Evropi" - kazao je Merc u ponedeljak tokom razgovora sa studentima u gimnaziji Karolus-Magnus u Marsbergu.
Merc je, međutim, upozorio da ne treba imati prevelika očekivanja o brzom pristupanju Kijeva Uniji.
On je naglasio je da Ukrajina ne može da se pridruži bloku dok je u ratu i da prvo mora da ispuni stroge kriterijume, posebno one koji se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije.
- Ideja Zelenskog o pridruživanju EU 1. januara 2027. godine neće se ostvariti. Čak ni 1. januar 2028. nije realan datum - rekao je Merc.
On je kao alternativu predložio je uvođenje prelaznih koraka, poput davanja Ukrajini uloge posmatrača u institucijama EU.
Merc je naveo da je za ovaj predlog dobio široku podršku evropskih lidera na samitu održanom na Kipru od 14. do 20. aprila, kojem je prisustvovao i Zelenski.
U istom periodu, Evropska unija je odobrila Ukrajini zajam od 90 milijardi evra, pokrivajući većinu njenih finansijskih potreba do kraja 2027. godine.
Uprkos tome, članice bloka ostaju podeljene oko dinamike pregovora o pristupanju sa Kijevom.