Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da bi Ukrajina mogla da bude primorana da prihvati gubitak kontrole nad delom teritorije u okviru budućeg mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Rojters navodi da je Merc direktno povezao takve ustupke s izgledima Ukrajine za članstvo u Evropskoj uniji.

- U nekom trenutku, Ukrajina će potpisati sporazum o prekidu vatre, a nadamo se, u nekom trenutku i mirovni sporazum sa Rusijom. Tada bi se moglo da se desi da deo ukrajinske teritorije više ne bude ukrajinski. Ako predsednik (Ukrajine Volodimir) Zelenski želi da ovo predstavi svom narodu i dobije podršku većine i ako se o tome održi referendum, onda istovremeno mora da kaže narodu: "Otvorio sam vam put ka Evropi" - kazao je Merc u ponedeljak tokom razgovora sa studentima u gimnaziji Karolus-Magnus u Marsbergu.

Merc je, međutim, upozorio da ne treba imati prevelika očekivanja o brzom pristupanju Kijeva Uniji.

On je naglasio je da Ukrajina ne može da se pridruži bloku dok je u ratu i da prvo mora da ispuni stroge kriterijume, posebno one koji se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

- Ideja Zelenskog o pridruživanju EU 1. januara 2027. godine neće se ostvariti. Čak ni 1. januar 2028. nije realan datum - rekao je Merc.

On je kao alternativu predložio je uvođenje prelaznih koraka, poput davanja Ukrajini uloge posmatrača u institucijama EU.

Nemački kancelar Fridrih Merc u Berlinu se sastao s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: CLEMENS BILAN/EPA, Ebrahim Noroozi/AP

Merc je naveo da je za ovaj predlog dobio široku podršku evropskih lidera na samitu održanom na Kipru od 14. do 20. aprila, kojem je prisustvovao i Zelenski.

U istom periodu, Evropska unija je odobrila Ukrajini zajam od 90 milijardi evra, pokrivajući većinu njenih finansijskih potreba do kraja 2027. godine.