Bela kuća će održati sastanak o bezbednosti predsednika

Slušaj vest

Bela kuća će održati sastanak o bezbednosti američkog predsednika Donalda Trampa posle pucnjave na večeri za dopisnike, potvrdio je visoki zvaničnik.

Iako je Tajna služba pod lupom jer je naoružani osumnjičeni Kol Tomas Alen (31) uspeo da se približi prostoru sa više od 2.000 ljudi, uključujući Trampa i članove vlade, predsednik je stao u njenu odbranu, piše Bi-Bi-Si .

Napadač je savladan, ali je ranio federalnog agenta tokom kratke razmene vatre. Agent je nosio pancir i očekuje se da će se potpuno oporaviti.

Sastanak o procedurama

Prema Beloj kući, Tramp veruje da je Tajna služba „odlično obavila posao“ u neutralizaciji napadača i obezbeđivanju predsednika i njegovog tima.

1/13 Vidi galeriju Snimci hapšenja napadača u hotelu u Vašingtonu u kojem je američki predsednik Donald Tramp organizovao večeru za izveštače iz Bele kuće i evakuacija njegovih saradnika iz sale Foto: screenshot X

Ipak, šefica predsednikovog kabineta, Suzi Vajls, održaće sastanak sa operativnim timovima, Tajnom službom i Ministarstvom za nacionalnu bezbednost početkom ove nedelje.

Na sastanku će biti analizirane bezbednosne procedure i razmotrene dodatne mere za predstojeće događaje na kojima će predsednik učestvovati.

„Razmotrićemo šta je funkcionisalo u sprečavanju pokušaja napada, ali i dodatne opcije kako bismo osigurali maksimalnu bezbednost na mnogim događajima koji slede“, rekao je zvaničnik.

1/23 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp obratio se nakon pucnjave na večeri s izveštačima iz Bele kuće koja se desila u vašingtonskom hotelu "Hilton" Foto: Alex Brandon/AP, Jose Luis Magana/FR159526 AP, Tom Brenner/FR117851 AP

Moguće izmene, ali bez detalja

Portparolka Bele kuće Karolina Livit takođe je branila postupke bezbednosnih službi.

„Oni su obavili svoj posao“, rekla je ona, dodajući da su sprečili napadače da uđu u salu i bezbedno evakuisali predsednika i zvaničnike.

Ona je istakla da su izmene bezbednosnih procedura moguće, ali da neće biti javno objavljene kako ne bi bile otkrivene potencijalnim napadačima.

Dodala je da Tramp ne želi da nasilje utiče na njegov raspored.

„Predsednica želi da učestvuje u nizu važnih događaja i nastaviće to da čini“, rekla je ona.

Foto: screenshot X

Pitanja o bezbednosti na događaju

Incident u hotelu Vašington Hilton pokrenuo je pitanja o nivou bezbednosti.

Gosti nisu morali da pokažu ličnu kartu pri ulasku, a bezbednosne provere detektorima metala su sprovedene samo jednom, na nivou iznad sale.

Napadač je savladan blizu stepenica koje vode do ulaza u salu.

Tramp planira da ove godine prisustvuje nekoliko velikih događaja, uključujući Svetsko prvenstvo u fudbalu i proslavu 250. godišnjice Sjedinjenih Država.

Republikanski senator Čak Grasli najavio je da će zatražiti brifing sa čelnicima Tajne službe o incidentu i bezbednosnim protokolima.