Iran je danas poslao Sjedinjenim Državama novi predlog u kom se navodi da je Teheran spreman da otvori Ormuski moreuz, pod uslovom da Vašington zvanično okonča rat i pruži garancijue da on neće biti nastavljen, a kasnije bi se pregovaralo o iranskom nuklearnom programu, prenosi CNN.

Ako se postigne takav sporazum, proces će preći u drugu fazu kako bi se razgovaralo o tome kako ubuduće upravljati Ormuskim moreuzom, a diskusije o iranskom nuklearnom programu počele bi tek kada se ispune ti uslovi, navodi se u predlogu.

Bela kuća je saopštila da predsednik Donald Tramp, koji večeras planira da okupi tim za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o novom predlogu i opcijama za dalje postupanje, i dalje „drži sve karte u rukama“.

„Ovo su osetljivi diplomatski razgovori i SAD neće pregovarati preko medija. Kao što je predsednik rekao, Sjedinjene Države drže sve karte i sklopiće samo dogovor koji stavlja američki narod na prvo mesto, nikada ne dozvoljavajući Iranu da ima nuklearno oružje“, rekla je pomoćnica portparola Bele kuće Olivija Vejls.