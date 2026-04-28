Slušaj vest

Evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus, aktivni pristalica proširenja evropskih antiruskih sankcija, priznao je da je Rusija postala jača od 2022. godine.

Rusija je sada mnogo jača nego što je bila 2022. godine - izjavio je na konferenciji podrške Ukrajini u Poljskoj.

Svoj stav je objasnio napominjući da Rusija ima „vojsku iskusnu u borbama, sposobnu da koristi milione dronova, vojnu ekonomiju i sposobnost da nadmaši proizvodnju evropske odbrambene industrije“.

Rusija je više puta isticala da će se zemlja nositi sa sankcijskim pritiskom koji je Zapad počeo da vrši na Rusiju pre nekoliko godina i koji nastavlja da eskalira.

Moskva je naglasila da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspeh sankcija protiv Rusije. Same zapadne zemlje su više puta izrazile stav da su antiruske sankcije neefikasne.